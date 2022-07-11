台湾副总统赖清德赴日以“家属亲友”身份悼念安倍晋三

台湾/赖清德/安倍晋三

日本前首相安倍晋三日前遇刺身亡，安倍家祭将于明天举行，台湾蔡政府证实，副总统赖清德今早已赴日，并前往安倍家悼念。赖清德是近年最高层级赴日的台湾政府官员，为两国关系重大突破。

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据自由时报今天报道，台湾副总统赖清德进入安倍家悼念，为30余年来最高层级赴日官员。

此前，自1972年台日断交后，高层往来受到限制。1985年李登辉担任副总统，访问中南美洲回程曾过境东京。

据指出，由于台日默契，赖清德此行是定位“私人行程”。

根据日媒画面，赖清德今早到日本后，进入安倍家，而一旁陪同赖清德到安倍家的是台湾驻日大使谢长廷。

赖清德先前在脸书悼念安倍晋三表示，想起好友安倍前首相过往与台湾的情谊，让人感到格外的痛心。并指今天我们失去的不只是一位长期守护区域安定的国际领袖，更是失去一位爱台、挺台的好朋友。赖强调，“持续深化台日友好关系”已是两国官方与民间的最大共识，安倍前首相的信念，也将成为我们的使命。我们永远怀念他的温暖，记得他为我们写下的“台湾加油”，并继续为台日关系努力。

总统府发言人张惇涵今日表示，尊重安倍前首相家属，总统府对于相关行程没有评论及说明。赖副总统与安倍前首相及亲属是多年好友，对于安倍前首相不幸离世，赖副总统深感哀悼不舍，也至为感念安倍前首相对台日关系的重大贡献。

据该报道，台湾副总统赖清德今天前往日本吊唁遇害身亡的日本前首相安倍晋三，下午前往位于东京涩谷的安倍自宅，傍晚再前往安倍守灵会场增上寺上香，据了解，赖副总统今天仍停留在东京，可能将参加明天举办的家祭。赖副总统此次访日是以私人名义，他也以“家属亲友”的身份上香，没有和日本政要与各国使节一起排队，他在增上寺上香完毕后，有日本国会议员发现中国驻日大使还在排队。

赖副总统是在今早临时消原定行程，上午从台北搭机前往东京，此行虽称是私人访问，但仍具有蔡英文总统吊唁特使的身份。赖清德抵日后，即由台湾驻日代表谢长廷陪同前往安倍涩谷的自宅，虽然极度保密且相当低调，但仍被现场的日媒拍到他走出安倍宅的身影。

傍晚时分，又有民众目击赖副总统与谢长廷前往增上寺上香。当时增上寺已有许多国会议员和各国使节在排队，有眼尖的议员认出赖副总统和谢长廷两人，他们已上完香正要离开，后来才发现赖清德是以家属亲友身分参加，所以才能有“特殊处理”，亦即不用排队就能提早入内上香。

据该报道，有议员在傍晚6点左右也看到中国驻日大使前来增上寺排队上香，但当时谢长廷等人早已上香完毕离开。

据了解，赖副总统今天仍停留在东京，明天将会出席安倍丧礼家祭，并于丧礼后与家属一起聚餐。安倍的94岁高堂安倍洋子到去年为止已4次参加台湾的国庆酒会，和台湾的关系近如亲人，赖清德以“家属亲友”身分吊唁上香并不为过。

据自由时报，今晚包括朝日新闻、日本放送协会（NHK）和日本富士新闻网（FNN）均报道赖清德抵达东京悼念安倍晋三，日媒并引用台媒的报道，指出赖清德今天取消所有行程访日吊唁安倍，这也是台日断交50年来，最高层级赴日官员。

朝日新闻介绍，赖清德副总统为台湾的NO.2，也是下届台湾总统的有力人选，他今天下午前往安倍家吊唁，画面中也拍到陪同赖副总统的驻日代表谢长廷。报道中指出，赖清德过去曾数度访日并与日本政要会谈，是有名的“亲日派”。

NHK指，日本多名外交消息人士透露，赖清德是在今天上午从台北出发。虽然强调是私人访问，但以现任副总统身份访日，明显是很不寻常。报道中还指出，中国强烈反对日本与台湾建立政治关系，中国可能会对此表示反弹。

赖清德上次访日是在2019年5月上旬，当时他已宣布参加民进党总统初选，访日5天公开拜会了包括森喜朗在内等3名前首相和多名政要，但因当时安倍仍为现任首相，由于事涉敏感，并未透露是否与安倍见过面。

自由时报说，赖清德为了大力推广台湾的农产品，每年产季都会寄送台湾芒果或凤梨等水果给日本各界人士品尝，日本人士称此为台湾的“软实力”，也有人说是“软食力”，台湾水果抓住了不少日本政要的胃。