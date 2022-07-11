斯里兰卡总统后门仓皇乘军舰出逃 曝家中留下全新现钞

斯里兰卡/政治危机

斯里兰卡一夜变天，总理威克瑞米辛赫下台，总统拉贾帕克萨星期天仓皇出逃。斯里兰卡进一步陷入动荡。示威人群要求总统总理正式写出辞呈，国会组成临时团结政府。

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据法新社今天报道称，斯里兰卡经济崩溃，总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）落跑后，官邸内遗留大量斯里兰卡卢比现钞。警方表示，上千万钞票今天将会交给法院。示威者9日闯入总统官邸后，发现1785万全新卢比现钞（约5万美元），但将钞票交给了警方。

警方发言人表示：「钞票已被警方接管，今天将交给法院。」官方消息人士表示，官邸还留下一只装满文件的手提箱。

拉贾帕克萨3月31日被试图闯入的示威者赶出私宅，搬到建于殖民时代、有200年历史的斯里兰卡总统府。

根据官方消息人士，示威民众攻入总统官邸时，73岁的拉贾帕克萨在海军人员的护送下从后门逃走，搭船离开，前往斯里兰卡东北部。截至今天上午，总统的行踪依旧成谜，但斯里兰卡总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，拉贾帕克萨已正式告知他将会辞职。

拉贾帕克萨一旦辞职，73岁的威克瑞米辛赫将自动代理总统职务，但威克瑞米辛赫已经表明，一旦就组成联合政府达成共识，他愿意辞职。

据法新社说，示威民众在总统府外扎营已经超过3个月，要求拉贾帕克萨为空前经济危机下台。他被控对国家经济的管理一塌糊涂，斯里兰卡耗尽外汇存底，甚至无法进口基本物品，全国2200万民众的生活陷入困境。数以千计男女今天持续占据周末攻占的总统府，矢言要待到拉贾帕克萨下台为止。