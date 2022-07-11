斯里兰卡总统逃跑了总理下台了 现在怎么办 此是关键一周

斯里兰卡/政治危机

斯里兰卡刚刚发生了一个历史性的周末，在斯里兰卡科伦坡的总理官邸被冲击一天后，总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨被抗议者赶下台。过去一段时间，拉贾帕克萨受到斯里兰卡很大一部分人的欢迎，但他现在已经成为整个民族的罪人。下一步怎么办，斯里兰卡开始了决定性的一周。

广告 继续浏览后续

斯里兰卡刚刚度过了一个历史性的周末，被抗议者赶下台的总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨离任。总统被指控导致国家经济破产。这些事件发生后，示威者的心理状态如何？

据本台在当地通讯员Côme Bastin称，对许多示威者来说，刚刚过去的周末是三个月来斗争的高潮。集会开始时是为了抗议肆虐国家的各种短缺和通货膨胀，但很快就聚焦了一个口号：总统滚走 Gota Out! 总统拉贾帕克萨在7月9日星期六逃离并宣布辞职。本周一上午，也已经辞职的总理确认总统辞职。

然而，只要在7月13日星期三，辞职还没有得到合法确认，示威者就仍然有担心，因为他们对斯里兰卡领导人现在有非常多的怀疑。在多次传言之后，军队刚刚发表声明，保证不会镇压科伦坡抗议者聚集的示威点。

因此，未来一周的情况对斯里兰卡将是决定性的。人民与他们的政治阶层达成和解，这不是一项容易的事情。本周日，各政党之间的会议磋商不断。最好的方案是总理辞职后，把权力留给议会主席，让他在一个月内组建一个民族团结的政府。

但问题是，拉贾帕克萨的政党人民党在议会中仍占多数。因此，反对派不愿意看见这个总统联盟。示威者警告，斯里兰卡必须是洗面革心的变革，必须有更深刻的体制改革，而不要换汤不换药。

梅兰妮-古纳蒂拉克（Melanie Gunathilake）是一名抗议者，她已经在拉贾帕克萨总统官邸前的加勒中央广场上抗议了一个半月。她接受RFI国际编辑部记者Jelena Tomic采访，谈及了她对政治进程的不信任。

"拉贾帕克萨总统宣布他将于7月13日辞职，维克拉马辛格总理宣布他将下台以允许组建民族团结政府。但这并不是抗议者的要求。我们要求成立一个临时政府。事实上，我们认为戈塔巴亚-拉贾帕克萨不会信守诺言，因为他不是一个可以信赖的人，他不会信守承诺。我们认为这是一个争取时间的伎俩，试图劝阻民众放弃的一个潜规则。但我们不会让他们得逞。我们将继续抗争下去，直到拉贾帕克萨和维克拉马辛格下台并提交辞职信。在这之前，我们不相信任何人。示威者将继续占用他们的豪宅。如果他们不遵守承诺，人民会去议会迫使他们遵守承诺。"

据梅兰妮-古纳蒂拉克说：“示威者在总统官邸内举行了一次新闻发布会，抗议者在会上宣读了他们的行动计划和下一步的斗争。该行动计划有六点。首先，我们要求拉贾帕克萨总统、拉尼尔-维克拉马辛格总理和整个政治阶层下台。然后，我们要求建立一个过渡政府，在这个经济危机时期为最脆弱的家庭提供保护。我们还要求已经获得小额贷款的人可以重新商议还款计划。我们要求在这一年里立法创新，如保证生命权，使这一基本权利得到承认。最后，示威者非常强烈地要求废除总统的行政权力。”