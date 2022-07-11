日本参议院选举自民党大胜 改宪呼之欲出

日本/参议院选举

2022年7月10日，日本自民党在参议院选举中获胜，获得125个改选议席中的63席。

日本第26届参院选举10日投计票，自民党单独确保了改选席位过半数的63议席，超过改选前的55个议席，获大胜，自民党和公明党两执政党议席数达到76个，加上非改选议席70议席，达146议席，大大超过了参议院的半数席位，被视为赞成修改宪法的“修宪势力”—自民党、公明党、日本维新会、国民民主党一共有177议席，超过在国会提出修宪法案所要求的2/3议席，日本修改和平宪法呼之欲出。

广告 继续浏览后续

这次参议院选举，共有545名候补争夺125个改选议席。自民党和公明党非改选席位共有70议席，如果获得55议席就可以在284总议席中超过半数；另一方面，在野党立宪民主党等这次的目标是在125个议席中赢得多数，即63个或更多席位。

而从选举结果看， 自民党获得63席、立宪民主党17席、公明党13席、日本维新会获得12席、共产党获得4席、国民民主党获得5席、令和新选组获得3席、社民党获得1席、NHK党获得1席、各派系参政党获得1席、无党派获得5席，几个较大的在野党除日本维新会外议席都有所减少。

11日，有关执政党在参议院选举中大获全胜，岸田首相(自民党总裁)在自民党总部举行的记者会上，表达了将采取措施应对物价上涨和加强防御能力的决心。 岸田指出：“我们处于战后最困难的局势，我们需要在对应危机的态势下进行政权运营。”

他还谈到前首相安倍晋三被枪杀的事件，并表示：“我们将继承前首相的思想，解决绑架、修宪等难题。”

对于原定于8月下旬进行的内阁改组和党内人事，他只表示“目前还没有具体决定”。

参议院选举胜利后，岸田首相将急于应对俄罗斯入侵乌克兰、能源上涨和世界性的粮食危机、高物价、新冠状病毒与保持经济活力之两立、加强防御能力带来的与周边国家的外交对立等多重问题。