欧委会敦促释放土商人和慈善家卡瓦拉

司法判决

欧洲委员会官员周一敦促土耳其立即释放土耳其艺术慈善家奥斯曼·卡瓦拉。卡瓦拉自2017年10月在伊斯坦布尔被监禁以来，土耳其慈善家奥斯曼·卡瓦拉（Osman Kavala）于2022年4月25日被判处终身监禁。欧洲委员会官员表示：土耳其土违反了《欧洲人权公约》，敦促其释放卡瓦拉先生。

广告 继续浏览后续

土耳其艺术文化的重要赞助者、社会行动者和商人奥斯曼·卡瓦拉 (Osman Kavala) 于4月25日以“企图推翻政府”的罪名被判处终身监禁，不得假释。该裁决由伊斯坦布尔第13 重刑法院在总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）政府的主持下作出。

卡瓦拉自2017年起被监禁，罪名是涉嫌在2016年“阴谋推翻政权”。他一直被关押在戒备森严的Silvri监狱，没有被定罪，大部分时间被单独监禁。他的待遇引发了全球关注，欧洲人权法院认为针对他的证据不足，称逮捕他是为了“让他沉默并劝阻其他人权捍卫者”。在他被关押期间，呼吁释放他的包括十个西方国家的大使以及国际现代艺术博物馆和收藏委员会，还有伊斯坦布尔的主要文化人士，他们发起一场“释放奥斯曼·卡瓦拉” 运动（Free Osman Kavala）。

出生于巴黎的卡瓦拉是伊斯坦布尔非营利艺术中心Anadolu Kültür的创始人，也是作为批判性声音平台的独立艺术空间Depo Istanbul的创建者。

他长期以来都是土耳其文化领域的核心人物。法庭最初指控他资助和煽动2013年震撼全土耳其的抗议活动，特别是盖奇公园（Gezi Park）的反政府抗争示威活动。在服刑两年半后，奥斯曼曾于2020年2月被无罪释放，但第二天再次被捕，一个月后根据土耳其刑法第328条被控犯有“间谍罪”。

自2016年政变失败以来，该条款一直被用作指控众多知名记者和学者的借口。因参与盖奇公园抗议活动而被定罪并各被判处18年监禁的还有7名社会行动者和艺术家，包括Anadolu Kültür的董事会成员Hakan Altınay和副主席Yiğit Ali Ekmekçi、电影导演Mine Özerden和纪录片导演Çiğdem Mater Utku等。

- “被监视中” -

成为权力的反对者后，他谴责了对他本人的“司法暗杀”以及土耳其总统埃尔多安对他的审判的影响。

欧盟执委会的外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)在一份新闻稿中表示：欧洲联盟“敦促土耳其根据欧洲委员会的建议采取行动（...）并执行欧洲人权法院的判决（...），特别是要求立即释放卡瓦拉先生”。

爱尔兰外交部长兼部长委员会轮值主席西蒙·科文尼在联合新闻稿中确认：“此事将继续在部长委员会的监督下，直至取消判决”。在法新社询问时，欧洲委员会发言人表示，目前“没有讨论将制裁土耳其的可能性”。