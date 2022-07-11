金熊奖得主、伊朗电影制片人帕纳希（Jafar Panahi）被捕

伊朗又一金熊奖得主被抓

伊朗电影制片人贾法尔·帕纳希（Jafar Panahi）因保守派伊朗镇压持不同政见者而被捕。确切地说，他是在关心同行为何被捕的情况下被拘押的。为什么抓他不得而知。

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7月8日伊朗电影制片人穆罕默德·拉索罗夫和穆斯塔法·艾哈迈德被拘留后被捕。为了营救他们，贾法尔·帕纳希（Jafar Panahi）7月11日前往检察官办公室，不及所料地被拘捕。帕纳希在他的职业生涯中一再面临法律问题，目前被禁止离开伊朗或在国外拍摄电影。

2015年，贾法尔·帕纳希（Jafar Panahi）以一部《出租车》获得金熊奖。《出租车》的拍摄手法十分特别，片中贾法·帕纳西自己开了一辆黄色的出租车在伊朗街头和一个又一个乘客聊天，把让人看来随意拍摄的伊朗小市民百态搬上了银幕。出租车里的小摄像机捕捉下了车内车外发生的一切，幽默风趣的对话把伊朗的社会问题毫无保留地表达出来。

金熊奖得主，曾执导《无邪》等影片的伊朗导演穆罕默德·拉索罗夫于7月8日在伊朗德黑兰与他的制片人一同被捕，理由是他们在社交媒体公开批评政府。 因在社交媒体公开批评政府，金熊奖获奖导演与制片人一同被捕

《无邪》的另外2位制片人卡维·法南、法扎德·帕克发表声明：这是一次莫须有的，有组织的野蛮袭击，我们将继续强烈谴责伊朗当局对基本人权和公民自由的漠视，以及对坚定和独立的伊朗电影制作人施加持续压制，我们要求我们的创作伙伴立即得到无条件释放，我们希望得到全世界艺术家的支持。