伊朗对女性服饰加强禁制 抗议者呼吁今天拒戴头巾

伊朗/头巾

伊朗妇女解放维权运动以及社会活动家呼吁伊朗妇女今天表达抗议，拒绝披戴头巾并勇敢上街。伊朗当局近期推出新法，严格要求妇女必须披戴头巾，必须遮裹身体颈部与肩部。新法还要求行政单位与企业禁止女性担任秘书与助理。一些激进的地方，要求市政当局下令不准没有披戴头巾的女性乘车。

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据本台报道称，伊朗女性维权呼吁抗议新的着装规范，鼓励女性今天出门不戴头巾。

一项敦促伊朗妇女在7月12日星期二不戴头巾上街的呼吁，在网络传播。在公民的自由更加受到压制的情况下，伊朗几位活动家在社交网络上发起了这场运动。

自7月5日以来，由总统易卜拉欣-拉伊西推出的 "关于国家头巾和贞洁 "的法律对妇女施加了新的服装限制。对妇女的强制性服饰要求，除了头巾覆盖头发，还必须覆盖颈部和肩部。

伊朗拥有1400多家分支机构的伊朗银行Mellat还发布了一项指令，禁止女性员工穿高跟鞋和长袜上班。该规定还禁止男性经理让女性担任行政助理。

在7月5日同一天，马什哈德市的检察官办公室发出一封信，要求市长阻止不戴头巾以及戴有 "不符合标准头巾 "的妇女乘用地铁。

为了抗议当局对妇女越来越大的禁制，一些社会活动家网上发起了一项运动号召，呼吁妇女在7月12日不戴头巾走上伊朗各个城市的街头。