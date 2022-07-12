印太和平吹哨人安倍所留下的历史遗产

安倍晋三

不幸遇刺的日本前首相安倍不仅给日本，也给世界特别是印太地区的和平愿景留下历史遗产。虽然他带领日本走向正常化国家的任务还未完成，但毫无疑问，日本成为中国崛起之下的印太地区的一个中流砥柱。

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不少分析认为：安倍对于中国共产党执政中国的基本方向对世界现有秩序产生的负面影响，有着更早更深刻的认识，并是第一个向西方世界指出其危险性，是一个吹哨人。

美国国务卿布林肯7月11日赞赏安倍“提出了具有远见的‘自由和开放的印度洋-太平洋’地区”。而在此前，前白宫副国家安全顾问博明披露：是安倍发明了“自由开放的印太地区”的说法，使得这一影响深远的地缘政治观念被印太地区大部分及其它地区的国家完全接受。安倍试图用一种更具吸引力的理念来抵消北京的威权、集权模式。他在2016年的演讲中描述一个“重视自由、法治和市场经济，免遭武力或胁迫……”的地区。

博明还指出：为了支持这个地区架构，安倍还推动一项新的外交倡议——“四方安全对话”（Quad），将日本、印度、澳洲和美国想像成一个巨大的棒球场，经过多年努力，Quad高层会议终于在2017年举行，特朗普任期结束时已提升为内阁级会议。拜登上任以来，Quad已召开4次正式的领袖峰会。尽管不是军事联盟，但Quad已成为对付北京虚假讯息、供应链勒索、债务陷阱外交、非法捕鱼和其它不当行为的重要论坛。

美国普林斯顿中国学社执行主席、“纵览中国”网刊发行人兼主编陈奎德认为：特朗普2016年当选美国总统后，安倍是西方国家中第一位到美国与特朗普见面的领导人，他长谈了对中共的看法。陈奎德认为，美国外交政策的转向显然和安倍是有一定关系的。

另外对于台湾问题，陈奎德说，在我看来，安倍是在中国所有的邻国中，讲得最清晰、最严厉、最强硬的一个。特别是在俄罗斯入侵乌克兰后，安倍对中共威胁台湾一事再次提出警示，公开呼吁美国舍弃“战略模糊”政策，同时更表明“台湾有事就是日本有事。”暗示一旦中共攻台，日本应该驰援。

陈奎德认为：除了美国讲话之外，安倍的讲话是最重要的对台湾安全的国际声援力量之一。对于中国民国（台湾）的安全保障，日本在安倍执政时是起了非常重要作用的。