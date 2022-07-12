台湾副总统赖清德出席安倍葬礼 北京谴责

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中国周二指责台湾在派副总统赖清德参加日本前首相安倍晋三的葬礼是 "政治操纵"。法新社说，赖清德是几十年来访问日本的最高级别的台湾领导人。

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据法新社今天报道称，北京谴责一名台湾官员出席安倍晋三的葬礼。中国领导人认为，台湾是中国领土不可分割的一部分，自1949年中国内战结束以来一直在等待统一。而与中华人民共和国（北京）有外交关系的国家一般不与中华民国（台湾）进行官方交流。

周二，在被问及台湾副总统赖清德出席安倍晋三的葬礼时，中国外交发言人汪文斌谴责了这次访问。汪文斌在例行的中国外交部新闻发布会上对提问者说，"首先，让我纠正你一个观点。台湾是中国的一部分，没有所谓的副总统。"

汪文斌谴责说，"在日本前首相安倍晋三突然去世后，台湾当局借机进行政治操纵（......）这种政治阴谋不会得逞。" 据汪文斌说，北京也已向东京提出严正抗议。

台湾对这次访问一直保持谨慎态度。但台湾媒体称，赖清德是应台湾总统蔡英文的要求前往日本的，蔡英文是北京的眼中钉。

日本是台湾的前殖民国（1895-1945），没有正式承认台湾政府。但近年来，由于东京多次批评北京，东京与台湾的关系已经升温。

法新社说，日本官员试图淡化赖清德的访问。外交部长林义正星期二说，这位台湾官员是 "以私人身份 "参加安倍的葬礼。日本外相说：“日本与台湾以工作、非政府关系的形式保持关系的基本政策没有改变。”

台湾有媒体称安倍晋三是 "对台湾最友好的日本首相"，因为他近年来在台湾面对中国的军事和经济压力时给予台湾支持。

法新社说，然而，这位被暗杀的前日本领导人在中国并不受欢迎，这主要是因为他多次参拜东京的靖国神社，在邻国看来，这个纪念馆是对日本军国主义历史的美化。