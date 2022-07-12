基里巴斯“退群” 中国遭指背后拉拢

基里巴斯/太平洋/中国

密克罗尼西亚地区的基里巴斯总统日前宣布，该国将离开太平洋岛屿论坛（PIF）。这个消息来得不是时候，因为该区域组织的领导人本周在斐济举行关键会议，会期至7月14日。一些成员希望基里巴斯改变想法，他们怀疑基里巴斯被中国的魅力攻势拿下。

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据本台报道称，基里巴斯9日宣布退出太平洋论坛后，中国被指责。

基里巴斯离开该太平洋政治和经济论坛组织引起了不安。太平洋岛国目前召开会议，讨论区域重要议题，包括对这一地区海平面上升的世界担忧。

基里巴斯总统在7月9日给论坛组织秘书长的一封信中，称退出 "立即生效 "。信件为基里巴斯的 "主权决定 "辩护，即不任命他所在地区--密克罗尼西亚的人领导论坛。其他几个密克罗尼西亚成员也威胁要退出，但在最近达成协议后退缩了。

2月，已经有帕劳退群，帕劳称对该国赞成的候选人竞选失败表示失望。据法新社说，最近的选举是关于总秘书处的轮换。这个问题将在本周的领导人会议上讨论。

太平洋岛屿论坛成立于1971年，在该组织的官方网站上有18个成员。除基里巴斯和帕劳外，它们是澳大利亚、库克群岛、密克罗尼西亚联邦、斐济、法属波利尼西亚、瑙鲁、新喀里多尼亚、新西兰、纽埃、巴布亚新几内亚、马绍尔群岛、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图。

据新喀里多尼亚第一报报道，基里巴斯国家元首在信中提到了他有被抛弃的感觉。

其实基里巴斯群岛受到人们普遍关注。这些岛屿地势较低，因此容易受到海平面上升的影响。5月，中国外交部长王毅作为区域访问的一部分前往基里巴斯，并与几个国家签署了10项协议，涉及气候或经济等不同主题，但没有提及安全问题。

但另一方面，北京确实在去年4月与索罗门群岛签署了一项关于安全问题的协议。这足以让在太平洋地区拥有重大战略利益的美国感到不安。这些利益恰恰与中国有关，中国正在寻求增加在这个区域的影响力，以打破美国等国的影响。

基里巴斯有一个非常大的、资源丰富的专属经济区，距离夏威夷不到3000公里。更糟糕的是，该群岛还有一条近两公里长的飞机跑道，受到海平面上升的威胁。中国提议帮助基里巴斯基础设施建设。

报道称，澳大利亚和新西兰正在采取行动，不希望看到基里巴斯放弃太平洋论坛带来风险.澳大利亚外交部长说，她正与斐济一起努力工作，以确保基里巴斯不会真的“退群”。据路透社说，澳大利亚承诺提供200万澳元，以帮助保证基里巴斯在严重干旱情况下的饮用水需求。而新西兰总理杰辛达-阿德恩也说，基里巴斯的决定在她眼中是 "令人失望的"。

在这次论坛的议程上，没有特定的顺序：社会经济和气候挑战，新冠病毒防疫，或区域变化，包括地缘政治议题。渔业保护也在议程上。