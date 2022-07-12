安倍晋三与父亲同在67岁遇死劫 81岁麻生太郎哀叹“竟是我替你致悼词”

日本/安倍晋三

日本前首相安倍晋三8日为参议院大选辅选时不幸遭枪杀身亡，享寿67岁。他的父亲、前外相安倍晋太郎于1991年因癌症过世，同样为67岁，父子两人都在67岁这一年遇上死劫。日本今天为安倍晋三举办丧礼。自民党副总裁麻生太郎致悼词时表示：“竟然不是你来替我致悼词，真令人难受。”

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据中央社今天引述消息报道称，安倍晋三遭枪杀竟与父亲同在67岁遇死劫。

安倍晋三出生显赫的政治世家，外公是前首相岸信介、叔公是前首相佐藤荣作，因此有“一门三首相”的美称。父亲安倍晋太郎则是担任过内阁官房长官、外务大臣，以及自民党干事长，同样活跃于政坛。

著有“安倍晋三 沉默的面具”一书的政治记者野上忠兴，揭露了安倍在少年时期较不为人知的小故事。安倍晋太郎的父母在他出生80天后离婚，他从小缺乏母爱温暖。22岁时，父亲安倍宽死于骨癌。而且安倍宽同样是严肃的政治家，让安倍晋太郎不太懂得“家庭的味道”，也不善对儿子表达关爱。

在安倍家担任保母，负责养育安倍晋三的久保梅（音译）接受野上忠兴访问时说，“几乎没有看过爸爸（晋太郎）抱过小晋（安倍晋三的小名）”。安倍晋三自己也说过，“对家人的情感表达相当笨拙”。由于父亲工作繁忙，安倍晋三的童年基本上是跟随母亲洋子，在外公岸信介的身边度过。

安倍晋三接受野上忠兴访问时曾说：“和普通家庭一家和乐不同，我父亲时常不在家。如果他在家，气氛就会很拘束。”当时安倍晋太郎担任岳父岸信介的秘书官，母亲洋子则为了丈夫的选举待在山口县下关市，留下年幼的安倍兄弟在东京。安倍说，“当我在朋友家，看到一家人在一起的场景时，就会心想‘真好啊’”，表达了对“普通家庭”的向往。

安倍晋太郎在1989年被诊断罹患胰脏癌，尽管如此，他仍致力于与苏联外交。安倍晋三当时担任父亲的秘书官，跟随频频出访。安倍晋三曾说，医师对他表示，父亲大概还只剩下2年寿命，父亲似乎也有自觉，尽管如此，他仍然继续燃烧生命，解决日本在战后面临的问题。

曾对安倍父子进行采访的新闻摄影师山本皓一在“日本人不能去的日本领土”一书中说，安倍晋太郎曾经对儿子说：“要抱着死亡的觉悟去从政。”尽管安倍晋太郎持续在政坛活动，希望往更高位置前进，但仍不敌病魔，于1991年5月去世，享寿67岁。

安倍晋太郎生前最后一次出席公开活动，是在他死前1个月，当时苏联领导人戈巴契夫历史性访问日本，他出席欢迎午宴。

安倍晋三8日为参议院大选辅选时不幸遭枪杀身亡，享寿67岁，与他的父亲一样。尽管他的情况与已预知死期的父亲不同，但安倍晋三即使卸任后仍继续积极政治活动，或许他和晚年的父亲对从政抱有相同的觉悟吧。

据中央社说，安倍晋三的丧礼今天下午在东京增上寺举行。安倍晋三夫人安倍昭惠以丧主身分主持。场内播放安倍晋三弹钢琴、安倍昭惠唱歌，还有两人打台球，以及年轻时到各地游览的影像。

日本政界包括首相岸田文雄、自民党干事长（祕书长）茂木敏充，以及安倍派系干部参加。81岁的自民党副总裁麻生太郎致悼词。据麻生表示，“我和安倍一起开玩笑、打高尔夫，还一起喝酒，有很多愉快的回忆”，但哀叹“竟然不是你来替我致悼词，真令人难受”。