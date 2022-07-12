斯里兰卡/政治危机

总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）已成为斯里兰卡的罪人，被认为应对该国自独立以来经历的最严重的经济危机负责。

据斯里兰卡官方消息称，面对民众的抗议浪潮，已经承诺辞职的斯里兰卡总统在科伦坡机场遭到移民官员羞辱性地拒绝出境后，周二考虑乘船离开。和法广同属法国世界媒体集团的法国电视24台记者阿尔班-阿尔瓦雷斯在新德里发回了报道。

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斯里兰卡：拉贾帕克萨总统流亡主因是恐惧抗议者 2022年7月12日星期二，在斯里兰卡首都科伦坡，总统办公室被冲击三天后，人们在一张印有总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨和他弟弟巴西尔肖像的海报走过，抗议示威还在进行。抗议者一直占领着总统海边办公室以及总统府和总理官邸。(AP Photo/Eranga Jayawardena) AP - Eranga Jayawardena

阿尔班·阿尔瓦雷斯表示，辞职总统拉贾帕克萨想流亡国外，主要是担心几天来示威民众的抗议，他在机场被移民官员挡在贵宾休息室门外，而他想避免出现在公共场合的候机大厅里，因为他害怕面对机场内外斯里兰卡民众的反应。

此前他先是一艘军舰上，之后是在一个军事基地里，躲了几天，因此拉贾帕克萨试图逃往阿拉伯联合酋长国，正在考虑通过其他机场或是诗云海军的船只离开该国，可还需要邻国中的一个肯接纳他进入自己的领土。

目前来说，拉贾帕克萨直到明天（13日）仍然还是总统，他选择在明天正式辞职，如果他遵守承诺，那么将由总理维克勒马辛哈暂时代理总统之职，可总理也遭到质疑，他的私人住宅7月9日被烧，总理还宣布说已经准备好在建立临时民族联合政府之后辞职。不过，不同的政党需要商定一个议员人选，这个人可以当选为议会议长暂代总统之职，直到2024年下一届总统大选。目前来说，只有一个人对这一职位表示感兴趣，是反对派领袖普雷马达萨，也出身于政治世家，不确定的是这能否满足了2200万斯里兰卡人要求改变国家首脑，让国家走出危机的诉求。