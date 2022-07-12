现身在机场 斯里兰卡疯传总统要流亡外国

斯里兰卡/政治危机

斯里兰卡一位高级国防官员透露，在周六逃离被抗议者围困的总统府后，总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨被接在一个海军兵营中避难，然后被带到卡图纳亚克空军基地，因该基地与斯里兰卡主要机场班达拉奈克机场位于同一区域，外界疯传该总统准备逃往国外。斯里兰卡总统办公室周一没有对国家元首的状况发表评论，但一些当地媒体报道说他正准备前往迪拜。

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据本台报道称，斯里兰卡总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨(Gotabaya Rajapaksa)在机场附近出现，助长了他要流亡的传言。斯里兰卡总统已成为该国的罪人，他被视为应对该国独立以来最严重的经济危机负责。

斯里兰卡官员们说，拉贾帕克萨周一被转移到该国国际机场附近的一个空军基地，这加剧了人们对他已逃往国外的猜测。然而，据机场官员说，四架飞往中东的商业航班在没有他的情况下起飞了。他们解释说，移民局官员拒绝到贵宾套房给他的护照盖章，而拉贾帕克萨则拒绝通过公共区域，因为情况对总统来说很是羞辱。而且据一位军方人士说，总统仍然是武装部队的总司令，仍然能够乘坐空军飞机。

社交网络上广泛流传的图片显示，一些人带着沉重的行李箱登上了一艘军舰，但并不能确定这就是这位在逃的国家元首及其随扈。

斯里兰卡议会议长在一次采访中告诉英国广播公司，拉贾帕克萨已经出国，但会在星期三回来，按照7月13日的承诺提出辞职。不过，议会议长稍后收回他的讲话。如果一切按计划进行，总理希望能组建一个民族团结政府。7月20日，议会将选举一名新总统。示威者已经警告说，他们不会放弃他们的斗争，直到目前的整个政治人物都下台。

据抗议人士说，他们有一个明确的政治要求，即在总统辞职和组织新的选举之间，必须建立一个公共救亡政府。