南海仲裁6周年 菲律宾立场强硬 美国适时强调美菲协防

菲律宾/中国/南海仲裁

菲律宾与中国南海争议裁决出炉届满6周年。菲律宾外交部长马纳罗发表声明指出，南海仲裁已对这项争议下了结论且无可辩驳；“这是最终裁决，我们坚决反对削弱它的企图”。菲律宾外交部长还发表声明指出，南海仲裁结果指出中国对“九段线”内海域资源的历史权利主张没有法律依据，不具法律效力。

广告 继续浏览后续

据中央社署名陈妍君报道称，海牙常设仲裁法院于2016年7月12日公布南海裁决，指中国“借由妨碍菲律宾捕鱼和石油开采、建设人工岛屿，以及未阻止中国渔民在该区域捕鱼活动，侵害菲律宾在其专属经济区享有的主权权利”。

菲中南海争议裁决出炉届满6周年之际，菲律宾外交部长马纳罗12日发表声明指出，南海仲裁已对这项争议下了结论且无可辩驳；“这是最终裁决，我们坚决反对削弱它的企图”。声明中说，南海仲裁结果指出中国对“九段线”内海域资源的历史权利主张没有法律依据，不具法律效力。裁决也维护了菲律宾在专属经济区的主权权利和管辖权。

声明表示，仲裁结果不可被否认或反驳，已下了结论且无可辩驳。“这是最终裁决，我们坚决反对削弱它的企图。甚至（企图）将它从法律、历史和我们的集体记忆中抹去。同时，我们欢迎越来越多国家支持这项裁决。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当日也发表声明。声明重申，菲律宾在南海的军队、飞机或公共船只若遭受武装攻击，美国将启动美菲共同防御条约（MDT）中的承诺，呼吁北京“遵守国际法义务，停止挑衅行为”。

马尼拉与华府于1951年签署共同防御条约，承诺任一方本土或在太平洋辖区的岛屿领土、军队、公共船只或飞机遭武力攻击时，双方将共同采取行动因应危险。

据中央社，菲律宾前总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）为维护与北京关系，选择搁置南海仲裁。面对反对阵营批评他未坚定维护主权，杜特尔特去年5月说：“在现实生活中，那张纸（南海仲裁）在国家间什么都不是。那只是一张纸，我会把它扔到废纸篓。”不过，菲国新总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）当选后表示：“有一项非常重要的裁决对我们有利，将利用它继续维护我们的领土权利。这不是声索，这已经是我们的领土权利，就是（南海）仲裁裁决对我们的帮助。”