斯里兰卡总统逃亡 传急入马尔代夫 斯国紧急状态

斯里兰卡/政治危机

斯里兰卡总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）被一场强大的民众运动所谴责驱赶，他于7月13日星期三早些时候乘坐一架军用飞机离开斯里兰卡，逃亡进马尔代夫。在总统逃跑后的几个小时，斯里兰卡宣布进入紧急状态。

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据本台报道，斯里兰卡总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨在其妻子和一名保镖的陪同下，于周三上午在马尔代夫登陆，他在当地警察的护送下被带到了一个尚不清楚的目的地。这位73岁的斯里兰卡领导人承诺为实现 "权力的和平过渡 "而辞职，他早些时候乘坐一架安东诺夫-32空军飞机离开斯里兰卡。据机场方面称，这架飞机在机场停机坪上被扣留了一个多小时，等待马尔代夫方面给予降落的许可。

周六，一艘海军舰艇被调来将该总统从被抗议者围困的总统府转移到该国东北部的亭可马里港。匆忙间总统留下了一个装满文件和1785万卢比（49,000欧元）现金的手提箱，现在已经被封存。随后，他于周一乘坐直升机飞往科伦坡国际机场。但在周二，移民官员拒绝进入贵宾室在总统的护照上盖章，被驱赶到总统则拒绝去海关那里接受护照出境盖戳，他希望避开公众对他的未知反应。

斯里兰卡总统和他的妻子在错过了可能将他们带到阿拉伯联合酋长国的四次航班后，周一晚上在国际机场附近的一个军事基地度时过夜。他的弟弟巴西尔在4月份辞去了财政部长的职务，在与移民局发生类似冲突后，也错过了前往迪拜的航班。

谁来接替该总统呢，据称已经有继任者，但引发争议。如果斯里兰卡该总统如约辞职，总理拉尼尔-维克拉马辛格将自动被任命为代理总统，直到议会选出一名代理元首，任期至2024年11月本届任期结束。然而，这也受到了抗议者的反对。由于国家正在经历前所未有的经济危机，三个多月来，抗议者一直在总统秘书处外扎营，要求总统辞职，同时也要求斯里兰卡现有的领导人统统引咎走人。

总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨被指控经济管理不善，导致该国因缺乏外汇而无法为2200万人口的最基本进口提供资金。科伦坡在4月份拖欠了510亿美元的外债，并正在与国际货币基金组织进行谈判，以获得可能的救助。斯里兰卡几乎耗尽了其汽油储备。政府已下令关闭非必要的办公室和学校，以减少消耗并节省燃料。

为了迎接过渡，主要的反对党SJB正准备掌权，并开始与抗议者进行会谈。它拥有议会四分之一的议员，是仅次于总统拉贾帕克萨阵营的第二大政治势力。该反对党受到抗议者的好评，因为它一直拒绝与总统合作。

据本台在科伦坡的特派记者塞巴斯蒂安-法西斯（Sébastien Farcis）报道说，如果总理在未来几天内辞职，正如在总统可能辞职后所设想的那样，SJB应该组建一个新政府。据该党领导人称，“我们的目标是组建一个民族团结政府，将大多数政党聚集在一起，以使国家摆脱危机。” 该党的议员蒂萨-阿塔纳亚克解释说，“一年后，我们将要求进行新的选举。”

这位议员保证他的政党将追究前领导人的责任：“我们已经开始研究我们可以对拉贾帕克家族采取的法律行动。我们将为此请求国际援助，与此同时，我们正在尽一切努力确保他们不能逃离斯里兰卡。”