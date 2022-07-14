斯里兰卡总统或曾是美国人但遭美国拒绝入境现逃至新加坡 新加坡摘责称只是私人访问

斯里兰卡/政治危机

斯里兰卡总统拉贾帕克萨今天从马尔代夫抵达新加坡后，新加坡澄清，斯里兰卡总统周四只被允许进入新加坡进行私人访问，而不是寻求庇护。拉贾帕克萨曾是美国人但2019年竞选总统前放弃了美国籍，美国此次对他拒发签证。拉贾帕克萨在抵离马尔代夫机场时均遭到抗议。没有消息报告拉贾帕克萨下一站逃亡地是哪里，或还是阿联酋。没有任何消息提及中国是否愿意收留拉贾帕克萨。拉贾帕克萨据称今天将宣布辞职。斯里兰卡国内局势稍有平静，抗议者撤出总理办公室。总理被指代总统，但也被赶出了斯里兰卡。

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据法新社今天报道说，斯里兰卡遭逐总统拉贾帕克萨从马尔代夫抵达新加坡后，新加坡报告只接待斯里兰卡总统作私人访问，而不是寻求庇护。新加坡外交部在一份声明中说：已确认拉贾帕克萨已被允许进入新加坡进行私人访问。“他没有申请过庇护，新加坡也没有向他提供过庇护。” 新加坡官方强调，“新加坡通常不批准庇护申请。”

斯里兰卡总统拉贾帕克萨、他的妻子伊奥马和两名保镖于周三离开斯里兰卡，在马尔代夫停留一天后于19:17（格林尼治标准时间11:17）降落在新加坡。据接近斯里兰卡安全的消息人士称，斯里兰卡总统可能最终会到达阿拉伯联合酋长国。

拉贾帕克萨曾承诺在周三下台，但他的辞呈仍未正式确定。

上周六，在抗议者冲进他的总统府，指责他在国家经历历史上最严重的经济危机时管理不善后，拉贾帕克萨逃离了总统府。

斯里兰卡抗议者昨天继续示威，矛头指向下台总理。示威者今天周四宣布从最近几天占领的政府大楼撤离，同时发誓要继续对尚未正式辞职的总统拉贾帕克萨和总理施加压力。

据抗议者的一位女发言人说：“我们正在和平地撤出总统府、总统秘书处和总理办公室，并立即生效，但我们将继续我们的斗争。”

在宣布撤退的几个小时前，警方击退了试图进入议会的抗议者。

法新社说，抗议人群在周六对总统拉贾帕克萨的宫殿占领后，于周三入侵了总理拉尼尔-维克拉马辛格的办公室，迫使总理逃往国外。

近85人在冲突中受伤，一名男子因催泪瓦斯窒息而死。

被逃亡的总统拉贾帕克萨任命为代理总统的维克拉马辛格呼吁示威者从公共设施撤离，他并命令警察采取 "一切必要的措施来恢复秩序"。

一位支持该运动的佛教要人Omalpe Sobitha周四呼吁归还总统府，称这是一座有200多年历史建筑，应保护贵重文物。佛教领袖说，"这座建筑是国家财富，必须得到保护。"僧侣Omalpe Sobitha还呼吁，“必须进行适当的登记，这些财产必须归还给国家。”

自拉贾帕克萨周六出逃后，他的总统官邸向公众开放，已有数十万人参观了该豪华宫殿。

没有消息报告斯里兰卡抗议者进入总统宫殿或总理府发生抢劫。

但在周三的电视讲话中，总理维克拉马辛格说占据他办公室的抗议者 "想阻止我履行代理总统的职责"。维克拉马辛格说，"我们不能允许法西斯分子掌权。我们必须结束这种法西斯主义对民主的威胁。"

但这位总理一样被抗议者谴责，也被要求下台。

宵禁于周四凌晨解除，只在科伦坡的中午又被恢复。

遭逐总统拉贾帕克萨曾承诺在周三辞职，但没有作出宣布。他在马尔代夫停留一天后，又与妻子伊奥马和两名保镖于周四乘坐沙特航空公司的商业航班前往新加坡。他们在起飞前几分钟才被护送上飞机。据当地媒体报道，拉贾帕克萨最初要求乘坐私人飞机，拒绝与其他乘客一起乘坐商业航班，因为他在星期三抵达马尔代夫时受到了敌意与抗议。

法新社说，拉贾帕克萨在离开维拉纳机场时也遭到了嘘声和侮辱，抗议者在首都马累也举行了示威，呼吁马尔代夫政府不要让拉贾帕克萨安全过境。尔代夫媒体报道说，拉贾帕克萨在豪华的Waldorf Astoria Ithaafushi酒店过夜，并将这种奢华与斯里兰卡历史上最严重的经济危机作对比批评。

据斯里兰卡安全官员说，拉贾帕克萨的辞职可能在周四宣布，现在他已经离开马尔代夫。官员称，"辞职信已经准备好了。"有消息人士告诉法新社，“只要他开绿灯，议会议长就会发表他的辞职信。”

法新社引据外交人士称，美国拒绝了他的签证申请，因为他在竞选总统前于2019年放弃了美国公民身份。