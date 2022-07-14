斯里兰卡总统飞抵新加坡 邮件辞职

总统逃亡

斯里兰卡国会议长的发言人指出，斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）14日抵达新加坡后不久，已经透过电子邮件递交辞呈。

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美联社报导，斯里兰卡国会议长发言人雅帕（Indunil Yapa）表示，国会议长将于15日正式宣布消息。

斯里兰卡面临严重经济危机、民众示威抗议之际，拉贾帕克萨日前逃出斯里兰卡，14日传出他从马尔地夫搭乘沙特阿拉伯航空班机，大约晚间7点左右抵达新加坡樟宜（Changi ）机场。

斯里兰卡总统拉贾帕克萨7月14日已获准入境新加坡。早报报道，新加坡外交部星期四晚上答复媒体询问时，证实拉贾帕克萨获准入境新加坡进行私人访问。他并未寻求庇护，也没有获得任何这方面的许可。

外交部说，新加坡一般不会批准寻求庇护的要求。

新加坡警方也发声明说，拉贾帕克萨此行是持社交探访证入境。警方促请全体公众，包括本地公民、居民、工作证件持有者和社交访客遵守该国法律，并会针对任何参加非法公共集会的人采取行动。

据彭博社报道，拉贾帕克萨此行相信是乘搭沙特航空SV 788班机。航班追踪网站显示，这趟班机星期四上午11点38分从马尔代夫马里国际机场起飞，傍晚7点17分抵达樟宜机场。