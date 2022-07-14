斯里兰卡风雨飘摇下中国一带一路如何？印度前将军不看好

斯里兰卡/一带一路

斯里兰卡局势剧烈动荡。中央社采访熟悉斯里兰卡情势的印度分析人士认为，中国对斯里兰卡乃至于整个南亚地区的影响力，将会随着斯里兰卡的经济破产而迅速消退。印度智库“中国分析及策略中心”（CCAS）主任拉纳德（Jayadeva Ranade）表示，整个南亚区域都在观察斯里兰卡的局势发展，并追溯造成现今困境的成因。专家预测，区内下一个经济陷落的国家可能是巴基斯坦。

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据中央社署名林行健今天报道称，印度分析人士认为，斯里兰卡破产，中国影响力将消退。印度退休陆军少将巴纳吉（Dipankar Banerjee）受访时表示，中国透过“一带一路”计划经营斯里兰卡多年，希望藉以增加在印度洋及南亚地区的影响力。如今斯里兰卡经济崩溃、政局陷入动荡，中国在当地影响力的可能消长引起关注。

巴纳吉（Dipankar Banerjee）近日接受中央社访问时说，2009年斯里兰卡结束内战，政局趋稳，原有机会发展为中等收入国家，然而执政者的恶劣治理，加上中国的不当经援和政治干预，使它沦落到今天的处境。

中央社说，巴纳吉于1990年代后期退伍，之后创立自己的智库，并以学者身分旅居斯里兰卡4年，研究当地情势。他说，中国以“一带一路”计划为斯里兰卡提供了巨额金钱，名义上用于发展基础设施，实际上却流入不必要且管理不当的工程，合约条件也对斯里兰卡极其不利。

巴纳吉相信，现阶段，中国在斯里兰卡的影响力将会迅速消退，因为斯里兰卡人已经亲身体会，中国提供的援助款并非基于斯里兰卡的国家利益，且有一大部分流入私人口袋。他说：“斯里兰卡人视中国为现今国家困境的主要推手，这样的情绪需要一段时间才能被化解。”

有观察人士认为，中国可能乘机提供更多援助，以进一步扩大对斯里兰卡的影响力？巴纳吉对此种说法抱持怀疑的态度。巴纳吉说，中国在“一带一路”之下为许多国家提供融资，一旦取消斯里兰卡的债务，势将引起连锁反应，其他贷款国也会提出同样的要求。此外，中国现今经济状况也不佳，难有余力他顾。

被问及斯里兰卡应如何逐步走出困境？巴纳吉回应说，切断与中国的关联、专注内部治理、以健全的政策发展经济。

据中央社说，另方面，印度智库“中国分析及策略中心”（CCAS）主任拉纳德（Jayadeva Ranade）表示，整个南亚区域都在观察斯里兰卡的局势发展，并追溯造成现今困境的成因，其中包括中国对斯里兰卡领导人的资助，诱使他们在签订不必要的基础设施合约。拉纳德预测，区内下一个经济陷落的国家可能是巴基斯坦，中国与巴基斯坦辟有“中巴经济走廊”，一旦巴基斯坦爆发经济危机，“一带一路”工程势会停滞，连带冲击南亚国家对“一带一路”的信心。