日本前首相安倍中弹倒地当地如何迅即抢救？急救通讯曝光

日本/安倍晋三

关于日本前首相安倍晋三在参院选举街头演说时遭枪击身亡一案，共同社13日获悉了负责现场急救活动的奈良市消防局完整的无线电通讯记录。“一名老年男性被手枪击中，目前认为处于CPA（心肺功能停止）状态”（枪击后约3分钟的8日上午11点35分）。鲜明记录了从发出调度命令到安倍被放进救护车、运送至医疗直升机的交流过程。无线电不断呼叫载着安倍的救护车，信息错综复杂。相关记录呈现了长达约50分钟的紧迫的急救情况。

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据共同社今天报道称，安倍遭枪击后的消防部门急救通讯记录曝光。

案件发生在8日上午11点32分。如同烟花爆炸般大的枪声响起，当时正在奈良市的近铁大和西大寺站前演说的安倍倒在了路边。

随后，消防总部发出命令称“急救指令，加害事故，立刻出动”。在发出“西大寺东町2丁目发生开枪事件”（11点34分）、“认为处于CPA状态”（同35分）的追加信息后，首批队员抵达现场，报告称“是自民党参议员候选人的演说会场”（同37分）。队员立即尝试对安倍进行心肺复苏。

“将出动医疗直升机，将出动医疗直升机”（同40分）。从救护车交接给直升机的地点是现场东南方向直线距离约700米的平城宫遗迹历史公园。11点43分，现场报告称“已运进救护车”，约2分后救护车向汇合地点出发。之后，消防总部数次呼叫救护车。11点48分，救护车报告称“颈部、颈部有枪伤。初期波形为心脏停跳状态。想实施插管救治”。安倍颈部、左上臂共有2处被子弹击中的伤口，在救护车上接受了确保呼吸道通畅、输氧的处理。

上午11点53分前后医疗直升机抵达汇合地点，救护车也于57分抵达，结束交接后决定了运送的医院。“直升机决定送往橿原的医大、橿原的医大”（中午12点12分）。直升机12点13分起飞，将安倍送往奈良县立医大医院（奈良县橿原市）。

据共同社，12点20分抵达医院，进行了胸部止血和大量输血的处理，但安倍于下午5点03分被确认死亡。