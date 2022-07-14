路透社：沙特从俄罗斯进口取暖油翻了一倍

进口取暖油

沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，拥有超过第二季度从俄罗斯燃油的进口翻了一番。用于为其发电厂供电，以便保留其用于出口的原油库存和满足与夏季相关的高需求。

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受西方制裁打击的俄罗斯入侵乌克兰，被莫斯科视为“特别军事行动”，现在低价销售其碳氢化合物给中国、印度和几个非洲国家和中东。

美国试图孤立俄罗斯并剥夺俄罗斯能源出口可观的收入。

拜登将前往沙特阿拉伯希望说服利雅得增加原油产量，这会降低油价石油，加剧通胀压力。

但是这个与俄罗斯保持联系的王国作为欧佩克与其他国家联盟的一部分石油生产国，增加产能的余地并不多。

路透社看到的数据显示，从4月至6月，沙特沙特阿拉伯经由俄罗斯和爱沙尼亚之间的港口从俄罗斯进口的燃油为进口了 64万7,000 吨（每天 48,000 桶），比去年同期多了32万7000吨。

2021年沙特进口105万吨俄罗斯燃油。路透社联系相关部门时，沙特和俄罗斯能源部拒绝就此事发表评论。

根据彭博汇编的Vortexa Ltd.数据，6月，沙特从埃及进口了320万桶发电用燃料，为至少六年来的最高水平。而就埃及自己而言，它从俄罗斯进口的同种产品将飙升至180万桶，为至少2016年以来的最高水平。

埃及进出口燃油量的突增意味着，或多或少有一些俄罗斯燃油流向了沙特。