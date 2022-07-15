安倍国葬由政府全额负担 各方意见不一

日本/安倍晋三

2022年7月9日，在印度艾哈迈达巴德，人们手持蜡烛和海报，参加为日本前首相安倍晋三举行的祈祷仪式。

日本政府决定为前首相安倍晋三举行“国葬”。费用计划全额由国家负担，但日本并无明文规定国葬对象和实施要领的法令。近年来，前首相的葬礼惯例采用内阁和自民党分担费用的联合葬礼形式，对动用国费也存在质疑声。尽管安倍的首相在任天数创历史新高，但似乎各方的意见并不一致。

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据共同社今天报道称，安倍国葬由政府全额负担议题，自民党内有提议。参院选举投计票翌日的11日中午，在自民党总部召开的党高层会议上，有数人提议“举行国葬如何？”首相岸田文雄自此开始探讨国葬的可能性。

政商界、外国要员等众多人士出席了作为家族葬礼的11日灵前守夜和12日葬礼。首相官邸相关人士解释称：“预想下一次葬礼会有海外政要等出席。这是首相倾向于国葬的理由之一。”

13日，岸田与官房长官松野博一、自民党副总裁麻生太郎、干事长茂木敏充聚餐，在席间确认了举行国葬的方向。之后自民党高层致电告知安倍夫人昭惠，并获得了同意。

据该报道，战前的《国葬令》包含国葬对象等规定，但随着确立政教分离原则的现行《宪法》的制定而失效。战后，贞明皇后的葬礼实际采用国葬规格，昭和天皇的葬礼“大丧之礼”作为国家仪式举行。

国葬由政府负责举办并负担费用。岸田14日在记者会上解释称，能以内阁会议决定为依据，作为内阁府管辖的国家仪式实施。他强调“政府可以代表国家举行”，示意向内阁法制局确认过，法律上也不存在问题。

据记载，前首相的葬礼形式迄今一直原则上沿用大平正芳在任期内离世时的“内阁和自民党联合葬礼”。政府为2006年桥本龙太郎的联合葬礼分担了约7700万日元（约合人民币375万元）。2020年中曾根康弘联合葬礼时，政府分担了约9600万日元。时任立宪民主党代理党首的莲舫发推文称：“为联合葬礼支出税金，你同意吗？”对于政府负担部分费用提出了异议。

共同社说，作为实施国葬的理由，岸田列举了东日本大地震灾后重建、重振经济、日美外交等“政绩”，并表示“通过举行国葬，展示我国不屈服于暴力、坚守民主的决心”。然而舆论对安倍政府的政绩褒贬不一。岸田身边人士透露：“首相料想会出现部分批评，在此基础上做出了判断。”

自民党方面一致表示欢迎，该党前国会对策委员长森山裕称“从政绩与在国际上的表现来考虑，是符合国葬之人”。在野党方面也有表示一定理解的看法，同时还有“将密切关注费用负担和国民参与方式”（共产党书记局长小池晃语）等认为应关注政府应对的意见。一名在野党高层质疑：“难以明言，但感觉到有今后继续尊崇安倍加以利用的政治意图。”