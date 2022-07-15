斯里兰卡警钟：美国称将推动中国重组发展中国家债务

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在斯里兰卡爆发大规模抗议导致其总统出逃之后，中国作为诸多国家债权人的角色受到了新的审视。一些批评人士称，中国对斯里兰卡的慷慨借贷助长了该国目前的金融和政治危机。美国财政部长耶伦表示，在本周举行的二十国集团主要经济体财长会议上，她将向中国施压，要求中国重组对那些面临不可持续债务负担的国家的贷款。

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据华尔街日报署名Andrew Duehren今天报道称，美国财政部长耶伦本周在印度尼西亚巴厘岛参加二十国集团财长会议。耶伦称将推动中国重组发展中国家债务。

在印尼巴厘岛南端的丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)度假村举行的新闻发布会上，耶伦说她希望中国能与斯里兰卡合作以重组其债务，她说她将在会议期间更广泛地推动这一议题。G20在2020年11月通过了一个用于低收入国家债务重组的共同框架。中国也是该集团的成员国。

耶伦称：“我们真的希望，对于适用这一共同框架的债务重组，中国能发挥作用，但我们没有看到多少进展。”耶伦称：“我预计未来几天要做的部分工作，是敦促我们在G20的合作伙伴对中国施压，在重组这些不可持续的债务方面采取更加合作的态度。”

该报道称，在耶伦发表讲话前，中国外交部发言人表示，中方愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯里兰卡应对当前困难，缓解债务负担，实现可持续发展发挥积极作用。