台北上海同步宣布「双城论坛」19日举行将签三项MOU

台北市政府今(16)天与上海市政府同步宣布，2022年台北上海「双城论坛」确定在7月19日采视讯方式进行。这是台北市长柯文哲任内最后一场双城论坛，之前曾遭到多位台北市议员以预算案杯葛抵制，因此究竟是否举办，台北市和上海市政府可以说保密到家。

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多位台北市议员在知道双城论坛确定将召开后，集体炮轰市府，认为这个时候举办，违反通过「双城论坛预算案」的但书，但书内容是，共机共舰如果持续扰台，论坛的预算140万元不得动支。

绿营议员在议会批评，共机频频扰台，柯市府竟还举办双城论坛。柯文哲反驳说，共机扰台，那「为什么不打下来」？他反问「这是总统的职责，还是我的职责？」

柯文哲还嘲讽说，总统也不要辜负全国人民的期望，既然对岸这么可恶，就应该宣布停止两岸经贸，把在大陆的台湾人全部撤回来，准备打仗。「要玩就玩真一点」！

柯文哲甚至说，如果共机扰台，总统不能保护台湾，「那不是当乌龟吗？」他强调，办论坛就是要保护台湾，双方要有谈判、沟通。柯文哲并承诺，他会在文稿中加入要求对等尊严、拒绝武力侵犯的内容。

台北市政府指出，今年的论坛以「韧性、永续、人文」为主题，并规划由两市副市长就「节能减碳，净零排放」议题发表主题演讲，分享两市面对气候变迁挑战的因应政策及具体作为。

另外，论坛也规划在循环经济、智慧交通及围棋运动等领域，由双方业务主管局处，签署合作备忘录(MOU)。

台北市政府强调，柯文哲对于两岸城市交流，始终秉持「面对问题、解决问题」的务实态度与「促进交流、增加善意」的基本原则，藉由论坛平台，增加相互对话及交流机会，并期盼两市一年一度的双城论坛，持续稳健务实交流，累积更多善意和互信，共创进步双赢。

双城论坛从2010年首届举办以来，到去年已经长达12年不曾中断，今年主办方是台北市政府，地点将在晶华酒店，双方将各发表一场永续环境保护的演讲，签订三项合作备忘录后闭幕，整个过程都将透过网络直播，全程公开。