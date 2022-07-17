日本单日新冠感染病例创历史新高

日本/新冠疫情

7月16日，日本全国新增确诊新冠感染人数为110622人，首次超过11万人，创历史新高，已经连续两天超过10万人。

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福冈、宫城、冲绳等14个县更新史上最高纪录。

东京16日新增感染人数为18919人，连续5天超万人。

原厚生劳动大臣田村宪久17日在富士电视台的“星期日报道THE PRIME”节目中表示：8月上旬，日本全国每天新增感染者将达到40万人。

自民党新冠病毒对策本部主席、前厚生劳动大臣田村宪久指出，对于新冠病毒感染者来说，“病毒被变异病毒置换的过程将大大延长”，全国新增感染人数16日达到11万，“在最坏的情况下，下周（每天）可能达到20万，8月份接近40万。”。

继“第7波”感染人数激增之后，日本政府宣布了一项新的基本应对政策，就是“在不施行新的行为限制的情况下尽可能维持社会经济的活动”。

病毒迅速蔓延，有复数专家认为原因有三点，首先是BA.5变异病毒具有很强的传播性，传染力是原来病毒的约1.3倍；第二是由于疫苗接种和感染产生的免疫力随着时间的推移开始降低；第三是现在人与人的接触全面解禁，不戴口罩在饮食店吃喝的人不断增多。