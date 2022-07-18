蒙古国总理：预计俄中输气管道将于2024年开工建设

蒙古/俄罗斯/中国

据英国《金融时报》7月18日报导，依照蒙古国预计，俄罗斯穿越蒙古国领土通往中国的“西伯利亚力量2号”(Power of Siberia 2)天然气管道将于两年内开工。据悉，莫斯科方面眼下正在采取行动，首次将其供应欧洲的天然气田与亚洲连接起来。

广告 继续浏览后续

蒙古国总理奥云额尔登(Oyun-Erdene Luvsannamsrai)向《金融时报》记者表示，尽管乌克兰战事给这条管线的规划蒙上了阴影，但他预计工程建设将继续推进。“西伯利亚力量2号”项目对俄罗斯而言已变得至关重要。在俄罗斯入侵乌克兰，并被指将天然气供应“武器化”、用于在欧盟制造价格危机之后，俄罗斯正面临失去欧洲这个天然气市场的局面。

奥云额尔登说：“这个项目的可行性研究已经完成，我们相信工程将在2024年开工。”他还提及，总部位于英国伦敦的力拓集团(Rio Tinto)在蒙古国的大型奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜矿项目正在按计划推进，该国为偿还即将到期的债券所做的准备正在取得进展。

报导指，“西伯利亚2号”管线将把目前向欧洲供应天然气的西伯利亚气田与对天然气需求不断增长的中国连接起来。欧洲已誓言要终结对俄罗斯进口能源的依赖。

蒙古国地处中俄两国之间，其广阔的领土上生活着330万人。奥云额尔登指出，在地缘政治压力不断上升的时代被两个“超级大国”夹在中间造成了复杂局面，但蒙古国习惯于与这两个国家都保持密切合作。

据了解，2019年，蒙古国与俄罗斯就探索“西伯利亚力量2号”管道的可行性签署谅解备忘录，这条穿越蒙古国领土的管道每年将输送至多500亿立方米天然气。

奥云额尔登表示，尽管俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）计划将重心转向亚洲，但俄方要求加快该管线建设的压力尚未明显增加。俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官米勒(Alexei Miller)暗示，中国将成为该公司未来的关键客户。

奥云额尔登透露称，该管线穿越蒙古国的最终路线仍在“考虑”中。这条长达2600公里的管道预计将在2030年左右投入使用，但业内高管认为，鉴于莫斯科需要找到新市场，这个时间表可能会提前。奥云额尔登说，得益于通往中国、将运输煤和铜等大宗商品的新铁路，他预计蒙古国经济今年将走强。

当被问及蒙古国的外债问题时，奥云额尔登在采访中承认，该国政府有一些“问题”需要解决，但他指出，最近与日本达成的提前偿还一笔日元计价债券（武士债券、Samurai Bonds）的协议就是取得进展的证据。他表示，蒙古国一直专注于“如何改善我们（在资本市场上）的声誉”。

报导指，包括武士债券在内，蒙古国有大约13亿美元的债券将在2023年到期，有6亿美元债券将在2024年到期，但外汇储备水平较低。奥云额尔登说：“我们认为，近期大宗商品价格下跌只是疫情和俄乌危机导致的……暂时冲击。”他补充说：“我们乐观地认为，未来铜的使用和生产非但不会减少，反而会增加。”