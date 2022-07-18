斯里兰卡:燃油匮乏加剧贫困

能源供应 / 斯里兰卡

地处印度洋中的南亚岛国斯里兰卡，碳氢燃油匮乏造成当前仍处于社会经济危机之中的该国国民贫困加剧。本台法广RFI特派记者正在科伦坡（Colombo）进行实地报导。

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据本台法广RFI法文网2022年07月18日星期一的最新报导，地处印度洋中的南亚岛国斯里兰卡，碳氢燃油匮乏造成当前仍处于社会经济危机之中的该国国人贫困加剧。

斯里兰卡总统辞职利和平政治过渡 -

本台法广RFI特派记者塞巴斯蒂安（Sébastien Farcis）发自该国首都科伦坡（Colombo）的现场实地报导指出，斯里兰卡总统辞职，为和平的政治过渡开辟了道路。

RFI Image / Sri Lanka : le président Gotabaya Rajapaksa a démissionné, ouvrant la voie à une transition politique pacifique. Ici, des milliers de manifestants sont rassemblés devant le palais présidentiel pour réclamer le départ du président Gotabaya Rajapaksa, à Colombo. （illustration) © RFI - Côme Bastin

在政治危机相对缓和之后，该国的社会经济危机依然严峻。症状之一就是燃油极度匮乏，造成大部分斯里兰卡国民陷入贫困。

斯里兰卡驾车人加油得等数日之久 -

在斯里兰卡首都市中心的一个加油站前，一名正在排队的男司机Navanima Rajamani，两眼发红、神态疲惫。他接受了本台法广RFI特派记者的采访。

RFI Image / Sri Lanka : la pénurie de carburant plonge la population dans la pauvreté. Ici, la queue pour obtenir de l'essence prend désormais jusqu'a 5 jours au Sri Lanka, comme ici dans une des rares stations-essence ouvertes à Colombo, le samedi 16 juillet 2022. (illustration) © Côme Bastin / RFI

这名斯里兰卡受访者说，他筋疲力尽，已经4天没有回家了。就是为了占着排队加油的位子。但加油站表示，还得再等四天。

驾车如今在斯里兰卡成为一种奢侈 -

本台法广RFI特派记者注意到，现场有上千辆车在排队等待加油。队伍长达近1公里。如今，由于碳氢燃油匮乏，驾车在岛国斯里兰卡已是一种令人难以想象的奢侈。

碳氢燃油匮乏引发粮食不安全状况 -

本台法广RFI法文报导指出，碳氢燃油匮乏还引发众多斯里兰卡家庭陷入粮食不安全的状况。另一名当地的受访者说，他们的收入锐减，只能购买基本生活必需品。科伦坡当局则表示，下一批燃油的运抵需要等到本周末。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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