韩国外长：正筹备下月访华行程，具体日期尚未敲定

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韩国外交部长朴振7月20日在结束为期三天的访日行程后返回首尔。他在结束此次访日之旅后向媒体介绍称，正在筹备下月的访华之行。

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据韩联社报导，朴振在抵达首尔金浦国际机场后告诉记者称，本月7日他和中国外交部长王毅借二十国集团（G20）外长会之机会晤，当时双方就8月在华会晤的安排交换了意见。预计韩中外长可能在8月份举行会谈，具体日期尚未敲定。

据了解，朴振月初在印尼巴厘岛与王毅会晤时强调，韩中两国有必要在相互尊重和积累互信的基础上构建平等的伙伴关系，韩方将积极参与国际社会为维护人权、法治所付出的努力和行动。

朴振提出，作为国际社会的一员，中国也要在重视普世价值和规则的基础上发展韩中关系。他提及，韩美日外长会也探讨了涉华议题，三方商定将携手努力，争取中方在遵守规则和尊重价值的情况下为解决朝核问题发挥建设性作用。报导指，在韩中两国探索双边关系新定位的情况下，预计两国将以朴振访华为契机开展高级别对话。

另就此次访日成果，朴振在离开东京前向韩国媒体表示，他在此行中感到日本政府有意真诚回应韩方，为解决二战时期被日强征劳工索赔问题所付出的努力。他指出，此次韩日两国重申改善双边关系的意志。

朴振强调，韩日外长会时隔4年零7个月举行，这意味着日方拿出诚意对待双边关系，可将其视为改善两国关系的信号弹。朴振说，在会上向日方说明了韩方旨在解决二战强征劳工索赔问题的民官协商机制正在征求受害者及专家意见，日方就此予以肯定评价。

朴振透露称，此次与日方商定将就恢复《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）、日本撤销对韩限贸措施等事宜进行协商。他亦指，希望借下月在柬埔寨举行的东盟系列外长会之机再次与日本外务大臣林芳正会晤，韩方将继续展开“穿梭外交”。

此外，朴振称，期待韩日双方借联合国大会、二十国集团（G20）峰会、亚太经合组织（APEC）峰会等机会促成两国领导人在都方便时举行会晤。