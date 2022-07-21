雷蒙多：若丧失台湾的芯片供应，美国将立即陷入深度经济衰退

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美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周三在接受采访时警告说，美国目前对进口计算机芯片成品的依赖性使其面临，一旦这种供应被切断国内经济将陷入深度衰退的风险。她的评论是在美国国会预计将在未来一周内通过《美国芯片法案》时发表的。

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雷蒙多当天向美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的记者表示，虽然许多计算机芯片是由英特尔等公司在美国设计的，它们的制造地点也同样重要。

雷蒙多说：“如果你允许自己想一想，如果美国不再有机会获得目前在台湾制造的芯片，这是一个可怕的场景。”她补充说：“这（会）是一场深度而立即的经济衰退。这（会）是一种无法通过制造军事装备来保护我们自己的情况。我们需要在美国制造这些东西。我们需要一个生产这些芯片的制造基地，至少要有足够多的这些芯片，在我们的国内，因为否则我们就会过于依赖其他国家。”

价值超过500亿美元的《美国芯片法案》（CHIPS Act）将帮助补贴在美国国内建立半导体制造厂。该法案周二在参议院通过了一个程序性障碍，但仍必须在参众两院获得投票通过，它得到了两党的支持，尽管一些议员们质疑是否有必要补贴那些从事股票回购的公司。

美国半导体行业为该法案的通过进行了大力游说，英特尔公司警告说，它计划在俄亥俄州建立的制造厂，最初将投资200亿美元，可能会因为国会的任何拖延而被推迟。

雷蒙多在谈到对芯片制造行业提供大量资金的批评时，称半导体是“支撑其他所有创新行业所需的基石技术”。她补充说，美国严重依赖外国芯片制造。她提到，90%的尖端芯片都是从台湾购买的，这对美国来说造成了国家安全风险。

雷蒙多强调，确保激励企业在美国扩大芯片制造，而不是让这些企业被引诱到可能提供诱人利益的其他国家投资，这一点也很重要。