韩外长：要对周边国家展开基于自由民主和共同利益的东亚外交

韩国/中国/亚洲

自首尔方面消息，韩国外交部长朴振7月21日向总统尹锡悦介绍了该国外交部有关发展与中美日等周边国家双边关系的计划。据悉，韩国外交部定调针对周边四强国家“基于自由民主主义和共同利益开展东亚外交”，引领国际社会奉行自由、民主、人权、法治等普世价值进一步团结。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，尹锡悦在听取朴振的工作汇报时，要求该部门积极开展与中国的外交，不让中方在供应链问题上对韩方产生误解。此前，美日韩等全球18个经济体20日就供应链合作召开部长级会议，并发表联合声明提出全球供应链合作的四大原则。

韩国总统办公室发言人姜仁仙周四在记者会上介绍外交部的工作汇报情况。尹锡悦向朴振表示，就韩国在全球供应链重构过程中可能采取的措施，外交部应向中方事先说明情况，以防中方产生误解。尹锡悦补充说，若已产生误解，外交部应积极开展外交消除有关误解。

在韩中关系方面，朴振表示，韩国外交部将基于普遍价值和规则发展双边关系，加强高层之间的沟通和务实合作，谋求韩中关系互惠共赢。在此方针下，朴振将于下月访华寻求韩中外长定期沟通的方案。

据韩国外交部发言人崔泳杉介绍，在8月将迎来韩中建交30周年纪念日的背景下，两国正就朴振下月访华的事宜进行协调，具体时间和场所将综合考虑主要内外部日程和疫情防控形势而定。

朴振还向尹锡悦汇报称，将启动韩中多个高层对话，包括韩国国家安保室室长金圣翰和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪之间的战略对话，韩中副外长战略对话，副外长和副防长“2+2”对话。其中外交和国防领域“2+2”对话自2015年以来一直处于停摆状态，但双方早已就首席代表的级别从原先的司局级提升为副部长级达成共识。

另在韩日关系方面，朴振向尹锡悦详细汇报了他刚刚结束的访日结果，并表示韩方将在恢复韩日首脑“穿梭外交”的目标下，致力于合理解决历史遗留问题。

报导指，朴振在工作汇报完毕后向媒体透露，在会上与尹锡悦就供应链问题交换意见，并一致认为，随着供应链环境的变化，韩方决定加入“印太经济框架”（IPEF），并将就是否加入“芯片四方联盟”（Chip 4）作出抉择。朴振强调，但这些并不是为排挤特定国家，而是为扩大其国家利益而需考虑的问题。

尹锡悦称，作为负责任的国际社会一员，韩国需要基于普世价值和规则积极开展外交，并引领国际社会加强团结与合作。他提出，希望外交部以韩美同盟为主开展四强外交。他还指出，经济外交是韩国外交工作的重中之重，只要有助于韩国经济发展，不管是哪里，他都愿意前去访问。