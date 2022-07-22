日本政府决定9月27日为前首相安倍晋三举行国葬

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自东京方面消息，日本政府7月22日上午在内阁会议上决定，街头演说时遭枪击身亡的前首相安倍晋三的“国葬”将于9月27日在东京北之丸公园的日本武道馆举行。葬仪委员长由首相岸田文雄担任，费用为全额从国家经费中拨付。

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据共同社报导，日本政府已在内阁府设置准备室，将全面启动工作。这是1967年的前首相吉田茂以来，再次为前首相举行国葬，为战后第二例。在日本社会反对和说明不充分的呼声高涨的情况下，岸田政府将采取罕见的应对措施。

与基于战前的《国葬令》举行不同，日本政府将以内阁会议决定为依据，作为“国家仪式”来举行。但计划不采取把当天作为休假的措施。政府将“不要求国民全体服丧”（内阁官房长官松野博一语），但在野党内有人提出，“国葬”事实上就意味着强制致哀。葬礼的名称考虑采用“已故安倍晋三国葬仪式”。

报导指，日本前首相的葬礼近年来多采用“内阁和自民党联合葬礼”。岸田本月14日在记者会上表达了为安倍举行“国葬”的方针。理由是其8年零8个月的在任时间在宪政史上最长以及国际社会的高度评价。

岸田就相关法律依据提出了《内阁府设置法》中“有关国家仪式的事务”由内阁府掌管的规定，并指“可以将内阁会议决定作为依据，行政代表国家实施”。

在野党方面认为，日本当下并无有关“国葬”的明文规定，缺乏法律依据。加上森友和加计学园事件等国民中对安倍的评价也褒贬不一，要求在国会进行说明。