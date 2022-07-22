日本2022年版《防卫白皮书》警告：安全威胁在不断上升

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据《日本经济新闻》7月22日报导，日本防卫大臣岸信夫在当天的内阁会议上报告了2022年版《防卫白皮书》内容。他说，关于俄罗斯和中国的军事合作在乌克兰入侵后是否会取得进展和深化，“我们将密切关注它”。

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该报告阐述了日本政府的安全关切，因为它正在准备下个月即将到来的国防预算申请，旨在为执政党在未来十年左右翻一番的史无前例的军事经费增长目标建立公众支持。这也为年底的日本国家安全审查奠定了基础，预计该审查将要求获得更远距离的攻击导弹，加强太空和网络能力，并对技术的获取进行更严格的控制。

这一最新版本的《防卫白皮书》说：“国家之间的政治、经济和军事竞争很明显，对国际秩序构成的挑战是一个全球问题。”据了解，今年的日本《防卫白皮书》中包括一个新章节，分析俄罗斯入侵乌克兰战争所带来的影响。

它指出，入侵是用武力单方面改变现状，“动摇了整个国际秩序的基础，不仅在欧洲而且在亚洲”。它宣称，杀害平民的行为严重违反了国际人道主义法，并表示“绝不应该原谅”。该章节还提到，俄军可能过度轻视乌军的能力，并写道在战争开始时其未能夺取乌克兰的大城市。

报导指，此份白皮书还详细介绍了中俄之间近来的军事互动。2021年10月，中俄军队共10艘舰艇几乎绕日本列岛一周。同年11月和2022年5月，中俄轰炸机在日本海、东海等海域上空实施联合空中战略巡航。《防卫白皮书》指出，对在入侵乌克兰的战争中遭受了相当大损失的俄罗斯来说，“与中国的政治和军事合作的重要性可能比以往任何时候都大。”

2022年版《防卫白皮书》指出，日方将“关切地注视”俄罗斯在远东，包括北方领土（俄罗斯称南千岛群岛）的军事发展，其使用了比21年版本中的“注视发展”更强烈的语言。另有前几个版本的白皮书措辞被保留下来，中国日益增长的军事力量是“该地区和国际社会的强烈安全关切”，而朝鲜多次发射导弹是“严重和紧迫的威胁”。

报导指，岸信夫在今年的《防卫白皮书》的序言中提到了台海局势。他解释说，中国准备使用武力来统一台湾，并断言“该地区的紧张局势正在加剧”。白皮书中对台湾局势的描述量自去年的版本以来增加了一倍。

执政的自民党在上届日本众议院选举承诺中呼吁增加国防费用，牢记北约组织要求的防务费超过GDP2%的目标。今年的《防卫白皮书》介绍了这一水平，并强调日本的国防费占GDP的比例低于美国、韩国、澳大利亚和英国等主要国家。