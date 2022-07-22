美海军航母三年来首次停靠新加坡，海军部长随行访问

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美国海军“里根”号航空母舰7月22日停靠新加坡樟宜海军基地，这是2019年以来美国航空母舰首次停靠该国。美国海军部长卡洛斯·德尔·托罗（Carlos Del Toro）亦到访新加坡，并与该国防长黄永宏举行了会谈。

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据《海峡时报》报导，“里根”号航空母舰将在当地进行为期数天的例行港口访问，以补充物资，并让船上的船员在陆地上休息一下。这也是“里根”号航空母舰自6月最后一次在关岛停靠以来，一个月来第一次靠岸。

美国海军部长卡洛斯·德尔·托罗周五在舰上对媒体的简短讲话中，对美国和新加坡的牢固关系表示敬意。他说：“我最要感谢的是新加坡，因为我们有着悠久的友好关系......所以我们两国都能作为两个自由独立的民主国家在经济上繁荣。”

卡洛斯·德尔·托罗谈到，他此番到访该国有两个目的：“首先，感谢新加坡接待像‘查尔斯顿’号濒海战斗舰这样的轮换美军，但也......希望了解（新加坡如何看待）该地区，并确定我们可以共同应对的挑战。”

卡洛斯·德尔·托罗对樟宜海军基地的访问是他对新加坡为期三天的介绍性访问的一部分，该访问将于7月23日结束。根据新加坡国防部当天发表的一份声明，他于周五下午拜会了国防部长黄永宏。

据新加坡国防部介绍，两人都重申了新美两国之间良好和长期的双边防务关系，以及两军之间的紧密合作。

卡洛斯·德尔·托罗上周在夏威夷观摩了今年的环太平洋演习（RIMPAC 2022），该演习涉及26个国家参与。他随后将离开新加坡前往泰国和菲律宾访问，讨论如何加强美国与这两个国家的合作。

卡洛斯·德尔·托罗表示：“我们与新加坡以及这两个国家的安全联盟如钢铁般坚定。”