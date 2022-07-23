日本批准福岛第一核电站核处理水排海计划

日本/东电/核处理水排海计划

日本原子能规制委员会22日召开临时会议，认为东京电力公司福岛第一核电站（福岛县大熊町、双叶町）处理水排海计划安全性没有问题，予以批准。东电拟在获得当地政府同意后，启动排放设备的正式施工，力争明春前后开始排放。

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据共同社报道称，日本原子能规制委员会7月22日上午在东京六本木召开临时会议，批准福岛一核处理水排海计划

东电2021年12月申请审查。根据计划，将用大量海水稀释，使处理水中放射性物质氚的活度低于国家标准的四十分之一，再通过新设的海底隧道排放至约1公里外近海。预计全部排完需要几十年。

规制委5月通过了汇总水泵性能、出现异常时的停止排放方法、海啸和地震对策等的“审查书草案”。在为期1个月的意见征集中，规制委共收到约1200份意见，包括“规制委也应简明易懂地向国民发布安全性依据”、“处理水储罐大型化、扩大厂区面积等尚有许多探讨的空间”等。

据共同社说，有鉴于此，福岛县和核电站所在地两町将在近日判断是否同意启动连接核电站厂区与离岸1公里处排放口的海底隧道等的主体工程。知事内堀雅雄在采访中表示：“希望与相关地方政府等合作，认真进行探讨。”

东电拟获得当地政府同意后立即开工，朝着“2023年春季前后”开始排海的目标，力争在2023年4月中旬完成施工。但是，开始排海还需要另行获得因担心形象受损而反对排海的全国渔业协会联合会等的理解。

东电正在推进无需批准的准备工程。获得当地同意后，将先行开展储存用海水稀释过的处理水的竖井等工程。根据《国有财产法》和县条例，得到海洋使用许可后，开始挖掘海底隧道。