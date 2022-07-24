韩制武器近5年出口环比增近177% 波兰将从韩国购买战机、坦克和榴弹炮

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自首尔方面消息，据韩国进出口银行上月发布的一份报告显示，2017年至2021年韩国武器出口环比（2012年至2016年）增加176.8%，韩国生产的武器市占率以2.8%位居全球第8。波兰副总理兼国防部长布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）7月22日在推特上宣布，该国将从韩国购买48架FA-50战斗机、至少180辆K2“黑豹”坦克以及未知数量的榴弹炮。

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据韩联社报导，就韩国制造的武器出口情况，具体来看，韩产武器出口增幅在美国、俄罗斯、法国、中国和德国等全球十大武器出口国中最大。韩产武器市占率从2012年至2016年的1%增至2017年至2021年的2.8%。

报导指，去年，韩产“K-9”自行榴弹炮、护卫舰、T-50高级教练机等拉动武器出口额突破70亿美元，创历史新高，军工出口额首超进口额（每年约50亿美元）。

在韩国军工业出口品目中，舰艇以68%居首，火炮（19%）和飞机（12%）分列其后。值得关注的是，2017年至2021年的舰艇出口环比大增1660%，带动武器出口额增加。该报告预测，韩国军工出口向好势头将持续到年底，全年出口额有望达到100亿美元。

另据路透社和波兰广播电台报导，波兰副总理兼国防部长布瓦什恰克日前向媒体透露，该国将购买韩国武器。其中包括48架FA-50战斗机、至少180辆K2“黑豹”坦克以及未知数量的榴弹炮。

布瓦什恰克在受访时称：“韩国与美国公司参与建造的美国设备兼容，甚至相同。在我访问首尔时，安杰伊·杜达总统（Andrzej Duda）在北约峰会的场边与他的韩国同行进行了交谈。此次合作进展顺利。除了榴弹炮和坦克，我们还将购买——我能说的——一批韩国的FA-50战斗机。”

布瓦什恰克称：“我们有兴趣购买三个中队（的战斗机），即48台机器。第一批将于明年交付到波兰。我们正在就此事进行最后的谈判，我们已经接近尾声。总而言之，这将是我军战斗力的一次飞跃。”

布瓦什恰克还在周五通过推特表示：“有了这份合同，我们将大大增加波兰的安全和波兰军队的实力。快速交付和产业发展是关键! 我们调和了士兵和军火工业经常有分歧的利益。”

据了解，波兰从韩国购买的第一批榴弹炮和坦克计划于2022年底抵达，而战斗机预计将于明年交付。自从乌克兰受到俄罗斯的入侵后，华沙将其军火库中库存的大量前苏联时期的武器支援给乌克兰，并试图向盟国替换这些武器。

除波兰外，时任韩国总统文在寅去年12月访问澳大利亚时，双方签订了一份价值1.09万亿韩元（约合9.18亿美元）的装备采购合同。根据合同，澳方将采购韩产的30门155毫米履带式自行榴弹炮、15辆配套的弹药补给车以及1台机动式炮位侦校雷达。