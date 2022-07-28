日本一周间新冠感染人数世界最高

日本/新冠疫情

资料图片，根据世界卫生组织（WHO）2022年7月27日公布的数据，截至24日的一周内，日本新冠病毒感染人数达到约97万，为一周内全球最高。2022年6月1日摄于日本羽田机场。

世界卫生组织（WHO）27日宣布，截至24日的一周内，日本新冠病毒感染人数达到约97万，为一周内全球最高。在日本，由于传染性极强的奥米克戎的新毒株“BA.5”感染人数迅速增加，“第七波”来势迅猛。

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截至日本时间28日下午5时30分，日本全国确诊感染人数为233,072人，单日首次突破23万人，连续两天创下历史新高。

日本27日新确诊209,694人感染新冠病毒，再创新高。单日新增病例超过20万人为史上第二次，上次是此前创新高的23日。从地区来看，北海道和京都等25个道府县均刷新最高纪录，疫情“第七波”扩大势头不止，全国有129人死亡，连续两天超过100人。

东京都政府28日宣布，已确认40,406例新的冠状病毒感染病例，突破22日34,995人的最高纪录，再创历史新高。大约是上周四（31,878人）的1.3倍，还确认了7例新的死亡病例。

东京27日确认新增29,036人。一些商店暂时关闭，例如咖啡连锁店和便利店。看到这些暂时关门的店面的人，似乎有些惊讶，“没想到病毒竟然如此靠近了自己。”14日，东京都示：将表明新型冠状病毒感染扩散的严重性的东京都政府特有的警戒级别，提高到最高级别，当时考虑到感染传播速度是前一周的两倍多。

7月28日，大阪府宣布，已确认新冠病毒新增病例为24,296例（其中有疑似病例778例），接近26日的创纪录人数。

大阪府26日新增感染人数为25,762人，创历史新高，床位使用率达到49.6%。大阪府27日召开了对策总部会议，决定根据显示疫情程度的独立标准“大阪模式”，时隔约3个月把警戒度上调至最高的“非常事态”（红灯）。并从28日至8月27日，要求重症化风险高的老年人避免不必要非紧急的外出，还呼吁住在一起的家人避免感染风险高的行动，但是大阪府还没有打算向日本政府要求适用“防止蔓延等重点措施”。

据世界卫生组织统计，同期全球感染人数约为661万，日本约占15%。美国大约有86万，其次是德国，大约57万，意大利大约53万，法国大约51万。死亡人数最多的是美国2,637人，日本272人。

在世卫组织管辖的各个区域中感染人数曾是最高的欧洲呈下降趋势，全球感染人数较前一周略有下降。然而，随着每个国家的检测数量减少，世卫组织指出，报告的病例数可能少于实际数量。

世界卫生组织总干事谭德塞7月27日在新闻发布会上说：“过去5周以来，新冠肺炎的死亡人数一直在增加。在一些国家，由于感染浪潮，住院人数正在增加。”他还强调了接种疫苗的重要性。