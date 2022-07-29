巴陆军参谋长据报就债务问题寻求美国支持

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据《日经亚洲》7月29日引述消息来源报导，巴基斯坦陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦（Qamar Javed Bajwa）已经向美国求助，以确保国际货币基金组织（IMF）提前发放贷款，因为该国不断减少的外汇储备在伊斯兰堡引发了一场避免违约的争斗。

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据来自美国和巴基斯坦的消息来源称，巴陆军参谋长巴杰瓦将军在本周早些时候与美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）通了电话，这是一个极不寻常的举动。这些因未被授权公开发言而要求匿名的消息人士说，巴杰瓦将军呼吁白宫和美国财政部推动国际货币基金组织立即提供巴基斯坦在恢复的贷款计划下应得到的近12亿美元。

国际货币基金组织已经在7月13日给予巴基斯坦有关贷款的“工作人员级别的批准”。但是，这项交易——国际货币基金组织为巴基斯坦提供的60亿美元扩展基金机制的一部分，只有在该多边贷款人的执行董事会给予最终批准后才会被处理。

国际货币基金组织将在未来三周内休假，其董事会将在8月下旬才召开。据一位不愿透露姓名的该组织官员称，宣布批准巴基斯坦贷款的确切日期尚未确定。对伊斯兰堡来说，时间是至关重要的。如果没有一条即时的生命线，被通货膨胀蹂躏的巴基斯坦经济将继续出血。

巴基斯坦卢比对美元的汇率一直在暴跌，而该国的外汇储备只剩下不到90亿美元，只够支付不到两个月的进口账单。周四，标普全球（S&P Global）将巴基斯坦的前景从稳定下调至负面。

据这位国际货币基金组织官员称，工作人员层面的批准和董事会的批准之间有很大的区别。“我们的利益相关者，即投票决定是否支持的国家，做出了最终决定，”该官员说。“这是一个区别。因此，具有法律约束力的步骤是董事会批准，而不是工作人员级别的协议。”

美国是国际货币基金组织的最大股东，该组织成立于1945年。报导称，巴杰瓦将军的呼吁是在巴基斯坦高级文职官员和美国官员于7月分别举行会议之后发出的，这些会议都没有设法就提前支付资金的问题进行谈判。

一位熟悉程序的官员介绍说：“过去一周，几位巴基斯坦高级官员会见了美国和国际货币基金组织和世界银行的其他主要利益相关国家，表达了对国际货币基金组织执行董事会决定的时间的担忧，迫切要求加快审查巴基斯坦先前行动的进展。”

据消息人士称，这些会议缺乏进展，刺激了巴杰瓦将军，在其他巴方信使无法兑现需求的情况下，他直接与美方官员联系以引起华盛顿的注意。巴基斯坦是世界上被救助最多的国家之一。自1958年以来，该国已开始实施22个独立的国际货币基金组织救助计划，但只完成了一个。那是在2000年代，当时巴国正被一个军事政权所统治。

报导指，由于巴基斯坦卢比继续触及历史低点，这是自1998年巴基斯坦试验核武器并失去投资者信心以来最糟糕的表现，目前尚不清楚巴杰瓦将军是否成功说服了美国政府。然而，虽然熟悉交流的官员承认巴国的货币和外汇储备情况令人担忧，但他们也报告了国际货币基金组织融资机制方面的进展。

“如果政府能够度过这个艰难的月份，就会有稳定经济的好机会，但8月份就不容易了，”一位官员说。与此同时，在公开场合，巴基斯坦中央银行行长坚持认为，对违约的担心被夸大了。

巴基斯坦央行行长穆尔塔扎·赛义德（Murtaza Syed）告诉媒体称，未来12个月的融资需求将得到满足。他承认，巴基斯坦宁可早一点获得国际货币基金组织的资金，而不是晚一点，但也详细说明，伊斯兰堡正在与沙特阿拉伯和中国（巴杰瓦将军最近访问的两个国家）进行谈判，以获得补充资金。

一天前，巴基斯坦中央银行表示，其官方流动外汇储备已经减少了7.54亿美元，至85.7亿美元，标志着该国迅速耗尽的储备再次急剧下降。巴基斯坦中央银行在其储备周报中说：“在截至2022年7月22日的一周内，由于外债和其他支付，巴基斯坦中央银行的（外汇）储备减少了7.54亿美元，至85.751亿美元。”