拉夫罗夫：俄罗斯希望不会出现使台湾周边局势恶化的挑衅行为

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据塔斯社报导，俄罗斯外交部长拉夫罗夫7月29日在上海合作组织成员国外长理事会会议后对记者说，莫斯科假定能够使台湾周边局势恶化的行动不会被采取。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天亦告诉媒体称，克里姆林宫同意中国领导人习近平的观点，后者在周四的通话中告诫美国总统拜登不要在华盛顿对台湾的立场上“玩火”。

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报导指，拉夫罗夫在回答有关台湾周边局势和美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）可能计划访问台湾的问题时说：“我们只有一个中国的立场没有改变，同样的立场在言语上得到了美国的定期确认，但在实践中，正如你自己所了解的，行动并不总是与他们的言语相匹配。”

拉夫罗夫补充说：“我们对捍卫中国的主权原则没有问题，我们假定不会采取任何刺激性措施，不会采取任何可能使这一情况恶化的挑衅行为。”

就台湾问题，佩斯科夫周五同样告诉记者说：“毫无疑问，我们（与中国）是团结一致的。”他指出：“我们尊重中国的主权和领土完整，并认为世界上任何国家都无权质疑（它）或采取任何煽动性或其他性质的步骤。”

与此同时，俄总统普京的新闻秘书强调，华盛顿对台湾的态度可能会在全球范围内加剧紧张局势。佩斯科夫说：“我们相信，在国际舞台上的这种行为只能造成进一步的紧张，因为世界已经被众多的地区和全球问题搞得很紧张。当然，这种步骤只能是破坏性的。”