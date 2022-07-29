联合军演

美国一名高层军事官员7月29日表示，大约4000名多为印尼和美国派出的部队下周将举行联合演习，以凸显“我们对印太地区自由开放的重视”。

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路透社报导，美国、印尼年度演习“神鹰盾牌”（Garuda Shield）今年改称为“超级神鹰盾牌”（Super Garuda Shield），将较往年的范围和规模大出许多。由于中国在印太地区的作为日益专断，导致对美紧张关系恶化。

不过负责指挥演习地面作战的美军少将史密斯（Stephen G. Smith）29日在雅加达告诉记者，外界不应将此演习视为对任何紧张情势的回应。

他说：“这次演习并不是威胁，不应将它视为对任何人和任何地区的威胁。这纯粹只是军队和军队之间的演习。”

由于有报导指，美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）计划8月访问台湾，使本周区域紧张和言词交锋加剧。

但美国总统拜登和中国国家主席习近平在28日的视讯通话中，大致仍能避免使紧张气氛恶化，显示双方在各自专注于内部经济难题的同时，无意使台海两岸出现新危机。

美国和印尼这项年度区域性演习预定8月1日到14日在苏门答腊岛和加里曼丹岛（Kalimantan）举行，其他参演国家还包括新加坡、澳洲和日本，这3国是首次参加这项演习。