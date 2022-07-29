美海军部长： 潜在的亚洲侵略者应从普京目前的麻烦中吸取教训

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美国海军部长德尔托罗（Carlos Del Toro）近日在访问菲律宾期间接受采访时表示，任何侵犯该地区其他国家主权的亚洲侵略者都有可能遭到惩罚性的反击行动，正如俄罗斯在入侵乌克兰后所面临的情况一样。

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德尔托罗上周二在菲律宾首都马尼拉接受美联社采访时说，美国对亚太地区的军事关注，特别是在有争议的南中国海，永远不会松懈。他提出，事实上，尽管在乌克兰发生了战争，但美国对亚太地区的军事关注却有所加强。他在采访中没有点名中国，但强调北京侵犯了其亚洲邻国的主权水域，违反了国际法而不受惩罚。

德尔托罗在采访中重申了来自美国总统拜登的保证，即如果菲律宾军队、船只和飞机在有争议的南中国海受到攻击，美国将履行其在1951年《美菲共同防御条约》下的义务。在过去十年里，马尼拉和北京在该争议海域的主权声索越来越激烈。

德尔托罗表示：“正如拜登总统所说，如果一个国家侵犯了菲律宾的一寸主权，不管是在海上还是在岸上，还是在近海岛屿上，我们将在那里以一切可能的方式支持菲律宾国家和菲律宾人民。”

德尔托罗发言称，中国将斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的七个有争议的礁石改造成导弹保护的岛屿基地的举动“非常令人担忧”，并促使美国和其他西方国家加紧在中国宣称的领土周围进行航行自由巡逻，以强调“它们不在中华人民共和国的手中”。

中方官员没有立即对德尔托罗的言论发表评论，但他们一再警告美国不要插手他们所说的纯粹的亚洲争端。中国军队有时会对美国和澳大利亚的空中和海上巡逻作出反应，发射信号弹并使用干扰设备警告他们远离。据美国军方官员称，一些美国海军舰艇已被近距离随行。

德尔托罗说，中方的行动增加了误判的风险，美国军队被训练得“非常有纪律”，并坚持长期建立的交战规则以避免对抗。他指出：“重要的是要把这些国家实际进行的所有这些非法行动都录下来，以便整个世界都能看到他们到底是如何行事的。”

德尔托罗在采访中说，潜在的亚洲侵略者应该从俄罗斯总统普京目前的麻烦中学习，他面临着西方国家及其盟友和伙伴的制裁，这些国家也向乌克兰方面提供武器和人道主义援助。

德尔托罗说：“我认为这是一个巨大的教训，那些自由、民主和有原则的国家将共同对付那些反之的对手。”他补充说：“如果这种程度的侵略行为在亚太地区发生，我相信，盟友和伙伴将在太平洋地区团结一起做同样的事情。”

在参加新加坡和泰国的会议后，德尔托罗到访菲律宾，会见了该国的高级军事和国防官员。他说：“关于我们实际上可以继续帮助向菲律宾提供的额外军事力量的一些机密讨论，呼吁为更多......复杂的演习进行更大的合作。”

德尔托罗还列举了美国扩大与菲律宾军方的作战演习，以及正在夏威夷举行的由26国参与的“环太平洋军事演习”。报导称，德尔托罗对菲律宾的访问反映了在杜特尔特下台和小马科斯总统最近当选后，华盛顿对该国重新发起的魅力攻势。

德尔托罗是最近决定将美国海军未来的驱逐舰命名为“特雷斯弗罗·特立尼达”号的幕后推手，以纪念一个世纪多前在船只起火时救出两名船员的菲律宾裔美国水手。德尔托罗说：“这象征着我们两个国家之间的联系，我们对共同价值观的承诺......对自由和民主的承诺。”

中国驻菲律宾使馆发言人周五就德尔托罗在采访中的发言回应称，对华无端指责和恶意抹黑，渲染“中国威胁”，中方对此表示强烈不满和坚决反对。