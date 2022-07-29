达赖喇嘛吁信众即使不接受中国对藏人的作为也勿放弃怜悯心

达赖喇嘛/拉达克

藏传佛教精神领袖达赖喇嘛2022年7月6日在印度达兰萨拉度过87岁生日，为一家书店和博物馆剪裁。

藏传佛教精神领袖达赖喇嘛日前在位喜马拉雅山脉中印近期曾发生严重边界冲突的拉达克地区弘法，呼吁信徒即使不能接受中国政府对藏人的作为，也不要放弃怜悯心。这是新冠疫情爆发以来，87岁的达赖喇嘛首次离开达兰拉出行访问。

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法新社引述有关负责人报道指出，大约四万人冒雨参加这次两个小时的传法会。其中有很多身穿绛红色和黄色袈裟的僧人。传法会结束时，达赖喇嘛向信徒表示，即使不接受中国对藏人的作为，藏人也不应当放弃怜悯心。

这是自新冠疫情全球爆发以来，达赖喇嘛首次离开达兰萨拉。

上个世纪50年代中国人民解放军入藏之后，与当地藏人关系日趋紧张。按照中国政府的说法，1959年3月解放军在当地平定了一场骚乱，当地藏人则认为他们发起了抗暴行动。达赖喇嘛于1959年3月10日逃离拉萨，抵达印度，此后在达兰萨拉宣布成立流亡政府。

2002年-2010年间，达赖喇嘛特使曾与北京举行多轮对话，为西藏争取高度自治，但谈判未能有实质进展，而2008年拉萨骚乱之后，中央政府对藏区的镇压日趋严厉。达赖喇嘛2011年宣布退出政坛，藏人流亡政府首次举行民主选举。但北京始终拒绝承认这个流亡政府。

拉达克地处印度北部中印边境高山地区，这里居民多数是佛教徒，很多流亡藏人在这里生活。以前，达赖喇嘛常来这里弘法。印度政府2019年宣布将拉达克脱离出中印有主权争议的克什米尔地区，直接置于印度政府管辖之下。

2020年6月，中印两国在这一地区发生40年来最严重的流血冲突，印度军队至少20人丧生，中方也至少有四人丧生。此后双方在边境地区关系仍然紧张，两国均向当地增派兵力。

达赖喇嘛28日在当地弘法时，数百印度警察和民兵在周边部署，所有通往弘法会地点的道路都被封锁。弘法会期间，当地移动网络也被切断。