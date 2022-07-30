韩美防长在华盛顿举行会谈：双方一致认为维护台海和平非常重要

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韩国国防部长李钟燮7月29日在华盛顿与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）举行了会谈。双方商定扩大实施下半年联合演习，并在近期举行高级别“延伸威慑战略磋商”（EDSCG）会议。奥斯汀会后在推特上写道：“我今天会见了韩国国防部长李钟燮并重申了我们对美韩联盟的坚定支持。我们讨论了延伸威慑和三边安全合作如何为区域和平与稳定作出贡献。”

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就当天的会议成果，美国国防部代理新闻秘书布莱希尔（Todd Breasseale）介绍称：“两位领导人都强调了密切合作和保持‘今夜就战’准备的重要性，以加强面对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）破坏稳定活动的威慑力。”

美方表示：“会议期间，两位领导人还讨论了广泛的（美韩）联盟问题，并就朝鲜半岛和印太地区的安全环境交换了意见。两位领导人同意把重点放在加强联盟联合部队的准备状态和互操作性上。奥斯汀部长强调，美国以其全部能力坚定地履行对韩国的长期威慑承诺。”

美方指出：“奥斯汀部长和李部长还同意与日本进行三边合作和加强区域合作的重要性，以保护共同的安全和繁荣，维护共同的价值观，并支持基于规则的国际秩序。”

据韩联社援引韩国国防部的话说，两国防长在会议期间商定将紧密协商热点问题，从而进一步加强联防态势。双方还决定坚决应对朝鲜的挑衅性行为，将韩方的“乙支演习”与下半年联演相整合，通过在韩部署弹道导弹防御系统和美国战略武器强化韩美同盟的威慑力。为加强韩美同盟威慑力及战略沟通，双方商定在近期举行“延伸威慑战略磋商”（EDSCG）会议。

据了解，EDSCG是韩美外交和国防部门之间的副部级协商机制，旨在以“2+2”会议形式探讨有效运行韩美延伸威慑机制的方案，韩美首脑曾在今年5月的会谈上商定重启该机制。李钟燮会后向媒体介绍称，双方基本就EDSCG会议的具体举行时间达成一致。韩军相关人士就此透露称，该会议将于9月举行。

韩方表示，双方还决定在EDSCG会议结束后争取年内举行“延伸威慑手段运用演习”（TTX），谋求在朝鲜核威胁等情况下的联合应对方案。李钟燮表示，EDSCG会议在政策层面上向朝方释放信息，TTX旨在做好军事层面的准备。这一系列过程将有助于美国落实延伸威慑承诺并提升延伸威慑执行力。

报导指，双方一致认为朝鲜接连挑衅对韩半岛安全局势构成严重威胁，并强调朝鲜越挑衅，韩美同盟就越坚固。若朝鲜强行进行第七次核试验，韩美将基于坚固的联防态势予以坚决应对。就朝鲜何时进行核试验，李钟燮回答说，朝鲜第七次核试验准备已就绪，难以断定具体时间，只待朝鲜国务委员会委员长金正恩抉择。

值得一提的是，双方还就韩美日三国合作的重要性形成共识。李钟燮表示，双方就大框架下的信息共享的重要性进行讨论，但未具体提到《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）问题。

就印太地区问题，李钟燮表示，双方一致认为保障印太地区的航行及飞行自由、维护台湾海峡的和平非常重要。双方还讨论了将“防扩散安全倡议”和追踪联合演习“太平洋龙”（Pacific Dragon）恢复至以往水平的方案。