佩洛西出发前往印太地区，官方声明未提及是否会到访台湾

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美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi） 7月31日发表声明宣布，她正率领一个国会代表团前往印太地区，访问行程包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。此行将重点讨论印太地区的相互安全、经济伙伴关系和民主治理。此前，佩洛西一行在离开美国本土后先行抵达夏威夷，并走访了当地的美国海军亚利桑那号战列舰纪念馆等地。

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佩洛西周日通过声明表示：“今天，我们的国会代表团前往印太地区，重申美国对我们在该地区的盟友和友邦的坚定和不可动摇的承诺。”她补充说：“在新加坡、马来西亚、韩国和日本，我们的代表团将举行高级别会议，讨论我们如何能够进一步推进我们的共同利益和价值观，包括和平与安全、经济增长和贸易、应对新冠病毒大流行、气候危机、人权和民主治理。在拜登总统的有力领导下，美国坚定地致力于在该地区进行明智的战略接触，理解一个自由和繁荣的印度-太平洋对我们国家和全球的繁荣至关重要。”

佩洛西补充说：“在夏威夷停留加油后，我们有幸听取了美国印太司令部领导的简报，并参观了珍珠港纪念馆和亚利桑那号战列舰。我们的成员向在珍珠港的残酷袭击中丧生的英勇军人表示敬意。在我们的旅行中，我们将继续传达国会和美国对我们勇敢的驻外军人的感激之情，他们的服务使这个地区和世界更加稳定和安全。”

佩洛西表示：“作为议长，我很荣幸能够领导这个杰出的议员团体，其中包括各委员会和有管辖权的小组委员会的主席以及强大的美国-亚太伙伴关系的倡导者。 ”她说：“我们期待着富有成效的会议，这些会议将继续为国会推进我们的价值观和利益并加强我们在该地区的伙伴关系的工作提供信息。”

据介绍，与佩洛西同行参加此次对印太地区访问的包括众议院外交事务委员会主席米克斯（Gregory Meeks）、众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）等5名议员。该声明没有提到佩洛西一行是否会访问台湾。