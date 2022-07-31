泽连斯基：俄入侵战争或使乌克兰今年农作物收成减半

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月30日通过推特表示，俄罗斯入侵乌克兰，可能导致乌克兰今年的农作物收成减半。泽连斯基29日视察了位于乌克兰南部的敖德萨港，并表示乌克兰已经准备好出口粮食。

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泽连斯基周日在推特上写道：“乌克兰今年的收成有可能会减少一倍。我们的主要目标——防止俄罗斯入侵造成的全球粮食危机。谷物仍然可以找到替代性的运送方式。”

此前，泽连斯基周五抵达敖德萨港，视察了储存乌克兰粮食的港口，并会见了在敖德萨访问的七国集团（G7）国家驻乌克兰大使。

泽连斯基表示，乌克兰已准备好出口粮食，正在等待合作伙伴发出关于运输开始的信号。据他介绍：“第一艘船，自战争开始以来第一艘船正在装载粮食。这是一艘土耳其船。这表明港口已经开始工作了。”

泽连斯基指出，乌克兰正在等待合作伙伴——联合国和土耳其的代表发出有关开始粮食运输的适当信号。

7月27日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表在伊斯坦布尔就重新开放因战争受阻的黑海粮食运输路线达成一致。但仅仅一天后，作为黑海运输通道要塞的敖德萨港遭到俄罗斯导弹袭击。

乌克兰基础建设部部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在周五的新闻发布会上告诉记者称，乌克兰已经为恢复粮食运输做了“200%”的工作。

库布拉科夫说：“几乎所有的技术问题都已商定。今天，我们收到了联合国关于我们的船只可以在黑海向博斯普鲁斯海峡行驶的拟议路线的确认。我们已经准备好在那之后开始。我希望，到本周末，第一批船只可以离开我们的港口。”

据了解，目前16艘满载粮食的船只正等待从敖德萨港出发，乌克兰总统办公室周六表示，这些船只即将启程。