菲律宾前总统拉莫斯去世，享年94岁

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菲律宾前总统拉莫斯（Fidel V. Ramos）的家属7月31日通过声明证实，拉莫斯当天去世，享年94岁。菲律宾总统府发言人安赫莱斯（Trixie Cruz-Angeles）发声明指：“我们非常悲痛地获悉前总统菲德尔·V·拉莫斯的去世。”

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拉莫斯的孙子山姆·拉莫斯·琼斯（Sam Ramos-Jones）在声明中表示：“拉莫斯家族对宣布前总统菲德尔·瓦尔德斯·拉莫斯的去世深感悲痛。”他补充说：“我们感谢大家尊重我们的隐私，因为家人需要一些时间来一起哀悼。我们将在不久的将来宣布守夜和葬礼安排。”

菲律宾总统府发言人安赫莱斯（Trixie Cruz-Angeles）通过声明表示：“我们非常悲痛地获悉前总统菲德尔·V·拉莫斯的去世。”菲律宾总统府向前总统拉莫斯的家人、朋友和同事表示哀悼时说：“他留下了丰富多彩的遗产，并因其作为军官和行政长官参与我国的伟大变革而在历史上占有一席之地。”

菲律宾现任总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）当天还在其官方脸书账号上写道：“我向今天去世的前总统菲德尔·瓦尔德斯·拉莫斯的家人表示最深切的慰问，他作为一名军官和公务员度过了完整的一生。在这个悲痛的日子里，我们家族与菲律宾人民一样感到悲痛。我们不仅失去了一位优秀的领导人，而且还失去了家庭的一员。”

小马科斯补充说：“我呼吁所有菲律宾人为拉莫斯先生的永远安息而祈祷。他担任总统期间留下的遗产将永远被珍视，并将永远铭刻在我们感恩的民族心中。”

据了解，欧盟驻菲律宾代表团也已对拉莫斯的去世表示哀悼，称他是一位“敬业的政治家”和“民主的支柱”。

拉莫斯在1992年到1998担任总统一职，是菲律宾的第12任总统。他在菲律宾政府中长期供职。1972年至1986年在独裁者、当时的老马科斯总统领导下担任菲律宾国家警察的前身——菲律宾保安部队的负责人。他是1986年菲律宾人民力量革命的关键人物，然后在科拉松·阿基诺总统领导下于1986年至1988年担任菲律宾武装部队总参谋长，并获上将军衔。

拉莫斯从1988年到1991年担任菲律宾国防部长，并于1992年当选为总统。他早年在马尼拉国立大学获得了土木工程学位，还曾在美国西点军校和伊利诺伊大学香槟分校学习。拉莫斯于1954年与阿米丽塔·马丁内斯（Amelita Martinez） 结婚，并育有五个孩子。