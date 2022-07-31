萨德尔运动支持者连续第二天在伊拉克议会前示威

议会前示威

伊拉克民粹主义什叶派教士萨德支持者31日搭起帐篷，准备在国会展开无限期静坐，恐拉长巴格达政治僵局，或导致伊拉克再陷暴力境地。

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路透社报导，在大部分为亲伊朗阵营的萨德（Moqtada al-Sadr）什叶派中政敌试图组成政府之际，效忠萨德的数以千计民众昨天衝进戒备森严的巴格达绿区（Green Zone），一周内第2度接管空荡荡的国会大厦。

萨德政治团体成员在电话中告诉路透社：“我们会一直留在这裡，直到达成诉求。我们有诸多诉求。”

干部指出，萨德的社会政治运动“萨德运动”（Sadrist Movement）要求解散国会进行改选、撤换联邦法官。去年10月选举，萨德运动囊括329席次中的约1/4，成为国会最大党。

除了前总理马里奇（Nouri al-Maliki）阵营之外，与伊朗结盟的政党在那场选举中遭遇重挫。马里奇是萨德的死对头。

然而，萨德无法在摆脱那些政党的情况下组成政府，遭到正好足以掣肘的议会反对势力和联邦法院裁定夹击，使他无法推选总统和总理。

萨德阵营国会议员于是集体请辞以示抗议，并且从此动员一贫如洗什叶派支持群众走上街头进行抗争。

这场僵局已经演变成为伊拉克近年来最大危机。2017年伊拉克部队在美国为首联军和伊朗军事支援下，击垮一度占领1/3领土的逊尼派穆斯林极端组织伊斯兰国恐怖组织（IS）。

两年后，伊拉克人民因为失业和公共服务崩坏而走上街头，要求终结贪腐、重新选举和所有政党退场，尤其是自从2003年美国为首西方联军入侵、推翻逊尼派暴君萨达姆（Saddam Hussein）政权以来就掌握国家权柄的什叶派团体。

当时有数以百计抗议人士成为政府军和什叶派民兵枪下亡魂。

萨德批评受到伊朗支持的政敌贪腐、为德黑兰而不是为巴格达的利益效力，他引领的反对浪潮一直广受支持。

反复无常的教士萨德仍然牢牢控制著伊拉克大部分地区，部分贪腐最严重、机能最失调政府部门就是掌控在萨德运动手上。