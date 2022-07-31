韩美下月将采用“全面战争”概念举行战区级演习

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自首尔方面消息， 韩国军方人士7月31日介绍在华盛顿举行的韩美防长会谈结果时表示，双方商定下月中旬的韩美联合演习采用“全面战争”概念实施战区级演习。

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韩国国防部长李钟燮和美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）29日在华盛顿举行了会谈。韩联社周日引述韩国军方人士的话说，本次韩美防长会的重点在于恢复或加强2018年以来被缩小、调整、取消的联合演习以及应对朝鲜升级的核导制度，巩固戒备态势。尤其是，韩美商定扩大实施象征韩美同盟的“乙支演习”。这意味着于2017年之后被叫停的“乙支自由卫士”演习将时隔五年重装出发，但演习名称不再沿用旧名。

报导指，双方一致同意，在9月左右举行的高级别“延伸威慑战略磋商”（EDSCG）会议上从政策层面上讨论延伸威慑，以此向朝鲜释放强烈的警告信息。“延伸威慑战略磋商”会议是韩美外交和国防部门之间的副部级协商机制，旨在以“2+2”会议形式探讨有效运行韩美延伸威慑机制的方案，韩美首脑曾在今年5月的会谈上商定重启该机制。

2016年9月朝鲜进行第五次核试验后，韩美就提升外交和国防领域高级别讨论的实效性达成共识，并于2016年12月成立“延伸威慑战略磋商”机制。2017年9月朝鲜进行第六次核试验，“延伸威慑战略磋商”机制于次年1月举行第二次会议后停摆。双方此次一致认为有必要重启该机制。

报导称，双方还决定进一步加强“延伸威慑手段运用演习”（TTX）。它是假定朝鲜利用核导威胁、即将使用核武器、使用核武器等一系列情况，研究韩美针对各情况的军事应对方案的演习。如果说“延伸威慑战略磋商”机制是商讨政策层面上的应对措施，“延伸威慑手段运用演习”则是讨论军事层面应对的方案。

依照韩美双方会后介绍，韩美日安全合作也是此次会谈的主要议题。奥斯汀会后在推特上表示：“我们讨论了延伸威慑和三边安全合作如何为区域和平与稳定作出贡献。”报导指，韩国军方的一贯立场是在抗灾、营救、防止大量杀伤性武器等全面安全领域积极参与韩美日合作。至于军事演习有关问题，则将尊重民意等分阶段推进。

值得一提的是，韩国、美国、日本、澳大利亚和加拿大五国将于8月1日至14日在美国夏威夷附近海域实施朝鲜弹道导弹探测、追踪联合演习“太平洋龙”（Pacific Dragon）。该演习在正在进行的由26个国家参加的“环太平洋”军演（RIMPAC 2022）期间举行，旨在增强对朝鲜弹道导弹的靶标探测能力，共享靶标信息。据悉，演习将以探测、追踪、拦截靶弹的方式进行。