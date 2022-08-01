人口期望寿命十年间升到OECD38国第二 韩国人却不开心

韩国

据悉，在OECD（经济合作与发展组织）38个国家中，韩国人口的期望寿命十年间上升19个排名，排在全球第2，紧随日本之后。对此，专家指出：“这是持续的经济发展使生活环境得到改善，以及提供高水平的公共医疗带来的结果”，“但需在国家层面采取应对措施，防止因迅速增长的医疗费和养老金等各种福利费用的支出而陷入‘长寿的诅咒’。”

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韩国的朝鲜日报报道：7月26日，韩国保健福祉部发布《2022年OECD保健统计》称，2020年韩国国民的期望寿命为83.5岁。期望寿命是指当年出生的婴儿能够生存的平均年数。男性和女性的期望寿命分别为80.5岁和86.5岁。韩国的期望寿命仅次于OECD中排名第一的日本（84.7岁），比OECD成员国的均值（80.5岁）长3岁。

而在2010年，韩国人的期望寿命为80.2岁，在38个国家中排在第21位，十年间增长了3.3岁，排名大幅提前。专家表示：“韩国在乡下也设有保健支所诊所，配备医生，公共卫生基础设施完善，并随着经济的持续发展和教育水平的提高，大众对健康的关心度和知识储备也大幅提升。”

但也有人指出，虽然韩国的优势是高度效率化的医疗体系，但在国家负责的健康保险体系内，随着浪费因素的出现，财政负担正在持续增加。被称为‘长寿的诅咒’。

期望寿命增长并不能让人享受长久的健康生活。据统计厅称，以2020年为准，韩国人除去因疾病、负伤而承受痛苦的时间（有病期间）以外的“健康寿命”为66.3岁，相较于2012年（65.7岁）几乎不见改善。健康寿命是扣除因疾病或负伤而不能活动的时间以外的寿命，是基于“能够健康活多久”而计算出来的指标。换言之，韩国人在83.5年的期望寿命中，有17.2年因疾病而受苦。2020年，韩国“超重与肥胖”人口占比为37.8%，反而比10年前（30.2%）有所增加。韩国的自杀死亡率为每10万人25.4人，超过OCDE平均值（11.1人）的2倍，占据压倒性的一位。