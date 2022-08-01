佩洛西与新加坡总统及总理会面 李显龙：稳定的美中关系对地区和平与安全很重要

新加坡/美国/印太

8月1日，由美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）率领的六名美国国会议员访问团拜访了新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）和总理李显龙。据新加坡外交部介绍，李显龙在会上强调了稳定的美中关系对地区和平与安全的重要性。佩洛西乘坐的专机在当地时间8月1日凌晨4时20分左右抵达新加坡巴耶利峇空军基地，一行人正在对新加坡进行为期2天的访问。

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新加坡外交部周一通过声明表示：“哈莉玛总统和美国国会代表团肯定了新加坡和美国之间良好和长期的伙伴关系。他们讨论了两国之间密切的教育和人民之间的联系，并欢迎在新的和前瞻性的领域如气候变化方面扩大双边合作。他们还就如何在新加坡和美国促进更大的社会凝聚力交换了意见。”

声明补充说：“在会谈中，李总理和美国国会代表团肯定了新加坡和美国之间深厚和多层面的伙伴关系，并以国防、安全和经济领域的有力合作为基础。李总理欢迎国会代表团对美国在本地区强有力的参与所表达的承诺，双方讨论了如何通过‘印太经济框架’（IPEF）等倡议深化美国在本地区的经济参与。李总理和国会代表团还就主要的国际和地区发展，包括乌克兰战争、两岸关系和气候变化交换了意见。李总理强调了稳定的美中关系对地区和平与安全的重要性。”

据新加坡外交部介绍，佩洛西一行还与新加坡副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼进行了会晤。新加坡外长维文同样出席了会议。

哈莉玛会后在其脸书官方账号上写道：“今天早些时候，我会见了由众议院议长南希·佩洛西率领的美国国会代表团。我们肯定了新加坡和美国之间良好和长期的伙伴关系。我们讨论了如何深化我们两国之间的教育和人民之间的联系，并欢迎在新的和前瞻性的领域如气候变化方面的合作。我们还就促进社会凝聚力和为妇女创造更多机会交换了意见。”

日前，新加坡美国商会（AmCham Singapore）发出邀请函称，佩洛西国会代表团将于当地时间8月1日下午在新加坡香格里拉大酒店出席商界见面会。佩洛西将在活动上发表讲话。参加酒会的人士和赞助商还有与佩洛西本人合影的机会。