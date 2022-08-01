佩洛西周二将到访马来西亚，拜会大马国会下议院议长

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据美联社8月1日报导，正在对新加坡进行访问的美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）将于明日到访马来西亚，拜会马来西亚国会下议院议长爱资哈尔（Azhar Azizan Harun）。

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佩洛西周一在新加坡总统府与新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）和总理李显龙进行了会面。此前，新加坡外交部的一名发言人向媒体介绍称，佩洛西率领的美国国会访问团将于8月1日起对该国进行为期2天的访问。

据美联社周一报导，佩洛西定于周二到访马来西亚。一位未获授权向媒体发言并拒绝透露姓名的马来西亚国会官员表示，佩洛西将拜会马来西亚国会下议院议长爱资哈尔（Azhar Azizan Harun）。该消息人士没有立即提供进一步的细节。

值得一提的是，马来西亚华文媒体《中国报》周一报导称，预计佩洛西将在周二早上抵达马来西亚。尽管大马官方尚未透露佩洛西在该国的访问行程，但相关行程安排已经在准备中。

报导还援引消息人士的话称，佩洛西在吉隆坡的行程只有数个小时，而且非常匆忙。消息人士拒绝透露佩洛西是否会在吉隆坡过夜。

此外，韩国国会议长室最新公布，国会议长金振杓将于4日在国会与佩洛西举行双边会谈。双方将就印太地区的安全、经济合作和气候危机等议题进行会谈。韩国国会议长室拒绝提供有关佩洛西行程的进一步细节，包括她何时抵达韩国以及她将停留多长时间。

据韩联社报导，韩国总统办公室相关人士1日在记者会上表示，总统尹锡悦取消原定的暑期度假行程，将留在首尔构思国政运营方向。据悉，幕僚们原本讨论了尹锡悦到庆尚南道巨济市猪岛休假2到3天的方案，但最终决定取消。

美联社的报导指出，佩洛西周三的日程安排仍不清楚，没有关于她何时前往日本的细节。