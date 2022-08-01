佩洛西抵达新加坡前在关岛短暂停留会晤当地官员

美国/关岛/印太

7月31日，美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）国会印太访问团在从夏威夷出发后抵达关岛停留。佩罗西一行在抵达关岛安德森空军基地后与前来迎接的关岛众议员尼古拉斯（Michael San Nicolas）举行了短暂的会晤。佩洛西的专机随后从关岛起飞，在当地时间8月1日凌晨4时20分左右抵达新加坡巴耶利峇空军基地。

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关岛总督格雷罗（Lou Leon Guerrero）的办公室8月1日通过声明表示：“总督格雷罗和副总督特诺里奥（Josh Tenorio）周日在关岛短暂停留期间会见了众议院议长佩洛西。佩洛西议长的国会代表团正在对印太地区进行访问，（该代表团）由她的五个来自不同国会委员会的同事组成。（来访的）国会成员、总督格雷罗和副总督特诺里奥听取了海军上将尼科尔森（Benjamin Nicholson）和美国太平洋空军第36联队指挥官伯奇（Paul Birch）准将的简报。”

格雷罗在总督府的声明中说：“佩洛西议长表示，她很荣幸在停留期间与我会面。我们谈到了我们的岛屿在美国的印太战略中的战略重要性，她感谢关岛人民的爱国主义精神。欢迎她当然是一种荣誉，我们必须继续在国会保持这种认可和积极的声誉。”

格雷罗强调，关岛政府与美国军方领导之间保持一致的沟通，并称“这将确保关岛从军事集结中获得最大利益，并确保联邦和关岛的法律在保护我们的环境和文化方面得到遵守。”

格雷罗还补充说：“我感谢他们的访问以及有机会分享关岛在整体国防中的关键作用。我昨天与代表团的交流将有助于今后就影响关岛、需要联邦采取行动的关键问题进行讨论；与（佩洛西）议长合作总是很愉快的，我以前曾与议长合作，确保关岛的医疗援助资金从1800万美元增加到1.33亿美元。我的办公室将继续与国会接触，以确保继续保持这一增加的资金水平。”

据关岛当地媒体《太平洋每日新闻》报导，关岛众议员尼古拉斯介绍称，来访的国会代表团被赠送了花环，佩洛西还获赠了一艘快速帆船模型，“作为对我们原住民智慧的提醒”。尼古拉斯还表示：“我们非常高兴我们的朋友抽出时间访问关岛，了解我们需要保持关注的关键问题。”他补充说：“我们进行了对关岛的安全和我们社区的福祉至关重要的机密讨论，并分享了我们需要纳入国家计划的细节。”